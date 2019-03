Der „Dino“ geht von Bord

Ein Urgestein der CDU Altenberge verlässt die politische Bühne: Reinhold Beckmann , zweiter Vorsitzender der Ortsunion, kandidierte am Donnerstagabend während der Mitgliederversammlung nicht mehr für den Vorstand. Seit 1975 hat Beckmann maßgeblich die Entwicklung von Altenberge begleitet und mitgeprägt. Doch mit nunmehr 74 Jahren möchte der „Dinosaurier“, wie ihn der Ortsunionsvorsitzende Markus Tönsgerlemann bezeichneter, etwas kürzer treten. „Du bist ein standfester Westfale mit klarem christlichem Kompass“, so Tönsgerlemann. Beckmann stehe für „Kontinuität und Verlässlichkeit“, lobte der CDU-Chef, der auch Beckmanns „Humor und seine menschliche Wärme“ schätze. Tönsgerlemann schloss seine Laudatio so: „Du hast dich um Altenberge verdient gemacht.“

Neuer Vorstand 1/5 Markus Tönsgerlemann bedankt sich bei Reinhold Beckmann (l.) Foto: mas

Markus Tönsgerlemann, Vorsitzender der CDU. Foto: mas

Der neue Vorstand der CDU mit der Landtagsabgeordneten Christina Schulze Föcking, dem ehemaligen zweiten Vorsitzenden Reinhold Beckmann und dem stellvertretenden Bürgermeister Manfred Leuker. Foto: mas

Frank Klose bleibt Kassierer der CDU. Foto: mas

Reinhold Beckmann (l.) erhielt einige Präsente zum Abschied. Foto: mas

Reinhold Beckmann selbst war gerührt angesichts des Lobes. Er erinnerte sich noch gerne an die Anfangsjahre seiner politischen Laufbahn. Von 1975 bis 1997 war Beckmann Ratsmitglied, davon 18 Jahre als Fraktionsvorsitzender. „Damals hatten wir noch eine Zweidrittel-Mehrheit im Rat.“ Gleichzeitig blickte Beckmann auf die Kommunalwahlen 2020. „Ich wünsche dem Vorstand dabei eine glückliche Hand.“

Anschließend folgte ein Wahlmarathon, schließlich musste der Vorstand neu gewählt werden. Vorsitzender der Altenberger CDU bleibt Markus Tönsgerlemann. Folgende vier Stellvertreter wurden gewählt: Frank Neumann, Maria Schulze Isfort, Ralf Zumrode und Benedikt Schulze Hülshorst.

Verdient gemacht

Frank Neumann, der auch CDU-Ratsmitglied ist, soll in die Fußstapfen von Beckmann treten und die Organisationsangelegenheiten der Union in die Hand nehmen.

Des Weiteren wurden neun Beisitzer gewählt: Christian Germing, Andreas Hesener, Sara Grawe, Daniel Hayen, Winfried Risau, Klaus Wend-Erdel, Stefan Grawe, Lutz Rövekamp und Bernhard Baackmann.

Nicht mehr als Beisitzer kandidierten Bernhard Bäumer, Dominik Leuker und Tobias Görtz.

Kommunalwahlen

Den Posten der Schriftführerin übernimmt Anette Post (Stellvertreterin Silvia Geuker).

Die Kasse führt weiterhin Frank Klose, dem die beiden Kassenprüfer Christian Wiewer und Martin Krabbe eine tadellose Führung der Finanzen bescheinigten. Sie werden auch im nächsten Jahr die Kasse prüfen.

Sowohl Tönsgerlemann als auch die Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Christina Schulze Föcking lobten den Einsatz der CDU bei den zurückliegenden Wahlen. „Ohne diese Hilfe vor Ort wäre unser Erfolg nicht möglich gewesen“, so Schulze Föcking, die sich darüber freute, auch weiterhin im CDU-Bundesfachausschuss Landwirtschaft und ländlicher Raum mitzuarbeiten. Schließlich möchte sie als Abgeordnete für den Kreis Steinfurt einen „besonderen Fokus auf ländliche Regionen“ legen.

Schulze Föcking

Markus Tönsgerlemann blickte derweil bereits auf die Kommunalwahlen in 2020. „Dann müssen wir in den Wahlkreisen Präsenz und Flagge zeigen und mit den Bürgern ins Gespräch kommen.“ Dieses werde nur im Team gelingen – mit dem Vorstand und der Fraktion.