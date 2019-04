Bereits seit vielen Jahren organisiert der Heimatverein Altenberge die Aktion „Saubere Landschaft“. Auch am Samstag schwärmten wieder Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr , der Jugendfeuerwehr und viele weitere Freiwillige aus, um Areale im Außenbereich von Unrat zu befreien. Die gute Nachricht: Es wurde weniger Müller gefunden als noch ein Jahr zuvor. Größere Abfälle wie Autoreifen fielen diesmal nicht an, der Hauptanteil waren Flaschen und Imbiss-Verpackungsmaterialien.

„Wir freuen uns sehr, dass zahlreiche Kinder- und Jugendliche bei dieser Aktion mitmachen“, betont Werner Witte, zweiter Vorsitzender des Heimatvereins. Obschon die wilde Müllentsorgung scheinbar ein wenig zurückgegangen ist, resümiert er: „Sieht nicht danach aus, als ob solche Aktionen überflüssig sind, ihr ‚Bestandsschutz‘ ist weiter gesichert.“

Mit Eimer, Greifern, Sicherheitswesten, Arbeitshandschuhen und Müllsäcken ausgestattet begannen die Helfer um 9 Uhr ihr Säuberungswerk. Die Altersspanne der Sammler war enorm und reichte von sieben bis hin zu 92 Jahren. Umweltschutz ist in Altenberge ohne Zweifel ein generationsübergreifendes Anliegen.

Auch Kondome gehörten zu den Fundsachen, die nicht einfach in der Landschaft entsorgt werden sollten. Zwölf Touren standen auf dem Programm, alle konnten besetzt werden. Jeder der Sammel-Trupps bekam einen speziellen Einsatzplan, damit er wusste, in welchem Gebiet er unterwegs sein sollte. Auch die Gemeinde-Umweltbeauftragte Anke Meier brachte sich ein. Mitarbeiter des Bauhofes standen zur Seite, wenn der gesammelte Abfall mit Traktoren und anderen Privatfahrzeugen angeliefert und in einen Container zur Entsorgung verfrachtet wurde.

Zum Abschluss spendierte Bürgermeister Jochen Paus, der persönlich vor Ort war, eine deftige Erbsensuppe, der Heimatverein sorgte für die Getränke.