Müllenbeck bleibt Vorsitzender

„Das Projekt ,Stenings Scheune´ist erfolgreich zum Abschluss gebracht“, leitete der Vorsitzende des Heimatvereins Altenberge, Franz Müllenbeck, seinen Rückblick während der Jahreshauptversammlung bei Bornemann ein. Es gab keine Beanstandungen, alle Handwerker haben ihre Gewerke erledigt. Finanziell ist alles im Reinen, die Kasse des Heimatvereins musste nicht weiter belastet werden. Der Vorsitzende dankte allen Helfern, die insgesamt 9000 Stunden investierten. Seit Mitte 2018 bereichert die neu aufgebaute Scheune das Gebäudeensemble am Heimathaus Kittken.

Schutzengelstation

Auch die Planungen zum Bau einer Remise schreiten voran. Die Baugenehmigung liegt vor. Hier wird ebenfalls viel Eigenleistung investiert, Ende des Jahres rechnen die Heimatfreunde mit der Fertigstellung. „Die Schutzengelstation ist umgesetzt“, sagte Müllenbeck und richtete besonderen Dank an Friedhelm Greiwe und Heinz Augustin. Am 12. Mai (Sonntag) steht die Einweihung der Station mit einem plattdeutschen Gottesdienst auf dem Programm. Als neuen Mitarbeiter für den Garten begrüßte der Vorsitzende Dietmar Preuß.

Müllenbeck bleibt

Die Versammlung verabschiedete Werner Bruns als zweiten Kassierer, im Gartenteam ist er weiter aktiv. Erika Hölker kümmert sich in Zukunft nicht mehr um die Jahresfahrten. „Im Backteam bleibt sie uns jedoch erhalten“, betonte Müllenbeck und überreichte den scheidenden Vorstandsmitgliedern Wein und Blumen. Die Wahlen bestätigten Müllenbeck in seinem Amt als Vorsitzender, Kassierer Josef Rolver freut sich ebenfalls über seine Wiederwahl. Das Amt des zweiten Kassierers übernimmt Wolfgang Hentschel, Gertrud Feld bleibt weiterhin Chefin des Service-Teams.

Auch in diesem Jahr veranstaltet der 713 Mitglieder umfassende Heimatverein publikumswirksame Events. Am 22. Juni (Samstag) wird im Innenhof des historischen Areals ein Konzert mit den „6-Zylindern“ geboten.

Fledermausabend

Am 23. Juni (Sonntag) laden die Heimatfreunde zum Gartenfest ein, am 21. Juli (Sonntag) gibt es im Rahmen der Konzertreihe „Trompetenbaum und Geigenfeige“ Musik, Kaffee und Kuchen. Am 24. August (Samstag) findet ab 17 Uhr das zweite Weinfest statt. Bereichert wird es durch zwei hochkarätige Straßenmusiker und ab 19.30 Uhr durch die Gruppe „Cadillac“. Am 22. und 23. November lädt ein kleiner Weihnachtsmarkt rund um das Heimatvereins-Areal mit Kunstgewerbe zum stimmungsvollen Bummel ein.

Thomas Harbich gab einen Situationsbericht über den Eiskeller. Auch in 2019 gibt es wieder „Fledermausabende“ mit der Handpuppe „Ferdinand“, die sind bei Kindern besonders beliebt. Ab Mai sind Wolfgang Henschel und Karl Plettendorf neu im Team. Die Eiskellerforschung wird intensiviert.

Der Westfälische Genealogentag 2019 war wieder ein voller Erfolg. Von weit her reisten Interessierte an. Auch die plattdeutsche Sprache wird mit besonderen Aktionen wie dem monatlichen Format „Plattdeutsch lesen“ weiterhin gepflegt, worüber der zweite Vorsitzende Werner Witte berichtete.

Spiele

Christian Tewes und Lena Overbeck riefen in 2018 die monatliche Aktion „Spielen für Groß und Klein“ ins Leben. Die mittlerweile 130 Brettspiele erfreuen sich wachsender Beliebtheit, so dass das Angebot auf Donnerstagabend erweitert wird.

Susanne Opp Scholzen berichtete über die erfolgreiche Arbeit des „Hexenbesens“ mit kultureller Bildung für Kinder und Jugendliche. Paul Hagelschuer ließ die Bereiche Wandern und Radfahren für das Publikum lebendig werden und Werner Bruns erläuterte Details des neu angelegten Gartens.

Als besonderen Höhepunkt des Abends hielt Gebhard Aders den Vortrag „Von störenden Mistgruben und Schweineställen“. Darüber hinaus zeigten die Heimatfreunde unter dem Titel „Münster zwischen den Kriegen“ Filmaufnahmen aus den 1920er Jahren.