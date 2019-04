Mobile Sternwarte in Aktion

„Der Weltraum, unendliche Weiten“ – so begann der Vorspann einer Science-Fiction-Fernsehserie aus den 1960er Jahren. Diese unendlichen Weiten konnten wenigstens zum Teil am Samstag die Besucher des Kulturforums Arte bei den Grünwerkstätten betrachten. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Internationalen Astronomischen Union (IAU) und des zehnjährigen Bestehens des Kulturforums Arte war zu einem Aktionstag auf das Gelände des Vereins eingeladen worden.

Das Kulturforum hatte ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Dazu gehörten auch Vorführungen von Kurzfilmen mit Bildern des bekannten Weltraumteleskops Hubble, die musikalisch begleitet wurden. Wirklich fantastische Bilder von bis zu 20 Millionen Kilometer entfernten Galaxien, Nebeln und Sternen fesselten die Besucher. Diese begleitete anfangs Christa Maria Busch mit drei Klangschalen aus reinem Kristallquarz. „Da es im Körper ebenfalls kristalline Strukturen gibt, geraten diese mit in Schwingung und das führt zu einer tiefen Entspannung“, erläuterte Busch die Wirkungsweise der Schalen. Auf jeden Fall passten die sphärischen Klänge hervorragend zu den Bildern. In einem zweiten Set improvisierte Werner Wenzlitschke begleitend auf seiner Gitarre und Keyboard. Vorträge zum Thema „Unsere Heimat Galaxis“ und „Der Mond in der Kunst“ ergänzten das Programm.

Gerne führte Witold Wylezol vom Vorstandsteam durch die vereinseigene astronomische Sternwarte „Horus Auge“, die nach vier Jahren Eigenarbeit und Spendenhilfe jetzt fast fertiggestellt ist. „Die Sonne ist unsere wichtigste Energiequelle“, betonte Wylezol. Der Verein besitzt ein E-Auto, das zur mobilen Sternwarte umgebaut werden soll. Eine E-Ladestation wurde 2016 auf dem Gelände erstellt. Mit einem kleineren Wasserstoffteleskop kann man die Sonne direkt betrachten. Spiegel- und Linsenteleskope blicken tief in den Weltraum.

Mit dem Pilotprojekt „Horus Auge“ will der Verein Familien, Schulen, weiterbildende Institutionen, Firmen, landwirtschaftliche Betriebe und alle an Ökologie und Nachhaltigkeit Interessierten ansprechen, die sich gerne für Führungen, Beobachtungen und Vorträge anmelden können.

Weitere Information unter der Telefonnummer 02 51/20 89 44 65.