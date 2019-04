Sehr gut besucht war die Mitgliederversammlung der KLJB , die im Karl-Leisner-Haus stattfand. Dabei stand zunächst der Rückblick auf das vergangene Jahr auf dem Programm. Kassierer Steffen Lütke Lengerich und die Schriftführer Vera Brune und Jens Blomberg legten „eine zufriedenstellende Bilanz“ vor, heißt es in einer Pressemitteilung der KLJB. Besonders freute sich der Vorstand über die gute Beteiligung der Mitglieder an den verschiedenen Aktionen in 2018.

Nachdem der alte Vorstand entlastet worden war, fand die Vorstandswahl statt, die von Pfarrer Rogers geleitet wurde. Lisanne Wiesker wurde als erste Vorsitzende der KLJB Altenberge wiedergewählt. Niko Schollbrock gab sein Amt als erster Vorsitzender an Andre Kumpmann weiter.

Als zweite Vorsitzende wurden Jens Blomberg und Lina Martinovic gewählt. Steffen Lütke Lengerich wurde als Kassierer wiedergewählt. Neue Schriftführer sind Lennart Stratmann und Vera Brune. Das Amt der Pressewartin übernimmt erneut Celina Wiesker.

Als Sportwart wurde Nils Wiesker gewählt. Das Amt des Materialwartes geht in diesem Jahr an Lars Woestmann. Die Bauernschaftsvertreter sind Jonas Morsell, Patrick Lülf und Gerrit Schulze Isfort. Erstmals haben in diesem Jahr zwei Praktikanten die Möglichkeit, im Vorstand mitzuarbeiten. Sina Bergmann und Justus Schollbrock nehmen diese Posten an.

Lisanne Wiesker bedankte sich auch bei den Vorstandsmitgliedern, die ausgeschieden sind und sich in den vergangenen Jahren für die Landjugend tatkräftig eingesetzt haben.

Der neue Vorstand steht jederzeit für Fragen oder Anregungen zur Verfügung, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Der nächste Termin der Landjugend steht bereits kurz bevor: Die Frühjahrs- Grünschnittaktion findet am Samstag (6. April) statt. Anmeldungen werden entweder online oder telefonisch ab 18 Uhr unter 0 15 78/5 74 42 58 (Jens Blomberg) entgegengenommen.