Der Ortsverband der Grünen lädt am Dienstag (9. April) zu einem Infoabend zum Thema „Wie funktioniert eigentlich Kommunalpolitik?“ ein. Beginn ist um 19.30 Uhr im Bürgerhaus – und nicht, wie auf den Flyern angekündigt, im Grünen-Büro.

„Wir leben in einem demokratischen System, das uns seit vielen Jahrzehnten Freiheit, Frieden und Rechtstaatlichkeit in Deutschland und Europa garantiert. Dennoch haben manche Bürger das Gefühl, nichts bewirken zu können“, heißt es in der Ankündigung der Grünen.

Es gebe aber viele Möglichkeiten, sich einzubringen. „Demokratie setzt voraus, dass sich Bürger aktiv beteiligen und klar formulieren, was sie wollen oder nicht“, so die Grünen weiter. Wo stelle ich meine Frage? Wer leitet sie weiter? Sind der Bürgermeister, die Verwaltung oder die Parteien der Ratsfraktionen die richtigen Ansprechpartner? Wer entscheidet über mein Anliegen – die Verwaltung oder der Gemeinderat? Diese Fragen werden am Dienstag beantwortet.

Es soll auch erläutert werden, was Anträge und Anfragen sind, wer sie stellen darf und wie es zu Beschlüssen und Entscheidungen kommt.

Als Experten haben die Grünen Wolfgang Pieper, Bürgermeister von Telgte, eingeladen, der aus seinem kommunalpolitischen Alltag berichten wird. Es sind alle Bürger, auch Nichtmitglieder der Grünen, willkommen.