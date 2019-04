Workshops kommen gut an

Das „ Bauhaus “ ist 100 Jahre alt. So gerät diese künstlerische Ausrichtung 2019 verstärkt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Der Maler, Möbeldesigner und Architekt Heinrich Neuy, ein bekannter Bauhaus-Schüler, lebte zuletzt in Borghorst, wo er im Jahre 2003 verstarb. Nach ihm sind dort ein Museum und eine Grundschule benannt. Zu den ursprünglichen Ideen gehört es unter anderem, dem „Kunsthandwerk“ neuen Glanz zu verleihen. Auf den Spuren des Bauhausgedankens wandelt zurzeit nicht nur die Heinrich-Neuy-Schule, sondern auch die Kulturwerkstatt Altenberge und andere Institutionen.

So schlossen sich das Heinrich-Neuy-Bauhaus-Museum in Borghorst, die Bagno-Konzertgalerie in Burgsteinfurt , das Kloster Bentlage in Rheine und die Kulturwerkstatt als Kooperationspartner zusammen, um anlässlich des 100-Jährigen die Bauhaus-Grundprinzipien in unterschiedlichen künstlerischen Disziplinen zugänglich zu machen. Die Jugendkreativwerkstatt begrüßte an mehreren Tagen alle vier Klassen der Heinrich-Neuy-Grundschule zu insgesamt acht verschiedenen Workshops. Im Vorfeld besuchten die am Projekt „Neuyes Bauhaus“ beteiligten Künstler die Schule.

Am Donnerstag zeigte die Klasse 4b, wie alle beteiligten Grundschulklassen auch, enormes kreatives Potenzial. Martina Lückener leitete den „Workshop 4“ unter dem Motto „Schneiden, verbinden, fertig“. Um „Behausungen“ ging es mit Carina Primus beim „Workshop 6“. Die Kombination aus Kunst und Handwerk erlaubte es den Schülern, den Bauhaus-Gedanken besonders anschaulich kennen zu lernen. „Als Schule mit Neuys Namen legen wir jetzt natürlich ein ganz besonderes Augenmerk auf dieses Thema“, betonte Schulleiterin Carola Michaelsen . So gibt es dort einen Projekttag, das Museum wurde besucht und die Jugendkreativwerkstatt als Lernort außerhalb der Schule kam besonders gut an. Die Lehrerin zeigte zwei aus Strohhalmen und Häkelauflagen gebastelte „Miniatur-Freischwinger“, Stühle im Bauhaus-Stil. So verknüpfen die Schüler mit einfachen Mitteln Kunst und Design.

„Wir bilden alle relevanten Themen ab“, sagt Jugendkreativwerkstatt-Leiterin Susanne Opp Scholzen. Dazu gehören Malerei, Textiles, Design, Steinbildhauerei, Triadisches Ballett und Typografie. Die Schüler sind von dem Angebot begeistert. „Sie gehen voller Elan und sehr experimentierfreudig an die Workshops heran“, bestätigt Opp Scholzen. Sie ist auch beeindruckt davon, mit welch großen Engagement die Lehrer ihren Schülern Bauhaus-Details vermitteln. Von Seiten der Schule gibt’s ebenso ein dickes Lob: „Die Kulturwerkstatt ist ein toller Kooperationspartner“, betont Michaelsen.

„Auf unsere zusammengenommen 30 Workshops zum Bauhaus, die eine intensive kreative und inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema beinhalten, gab es von verschiedenen Schulen einen regelrechten ‚Run“, sagt Susanne Opp Scholzen. „Wir können die Inhalte an verschiedene Altersstufen angleichen und würden auch mit Kita-Kindern arbeiten“, so die Jugendkreativwerkstatt-Leiterin abschließend.