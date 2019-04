Der „Boogie-Woogie-Award“-Preisträger Stefan Ulbricht gastiert am kommenden Donnerstag (11. April) in Altenberge: Im Rahmen der Boogie-Sessions spielt er ab 20 Uhr im Saal Bornemann.

1982 in Bonn geboren, entwickelte Ulbricht bereits mit fünf Jahren seine Vorliebe für Musik. Er begann mit Gitarrenunterricht, wechselte im Alter von 14 Jahren zum Klavier. 1997 wurde Ulbricht durch eine TV-Sendung mit dem „Boogie- und Blues-Virus“ infiziert.

Autodidaktisch beschäftigte er sich mit seinem bevorzugten Musikstil. Innerhalb kürzester Zeit lernte er auf Jam-Sessions viele bekannte Star-Musiker der Szene kennen. Ein besonders freundschaftliches Verhältnis verband ihn mit dem „Altmeister des Boogie“, Leopold von Knobelsdorff, dem er viele musikalische Impulse verdankte, heißt es in der Ankündigung.

Seit 1999 ist Stefan Ulbricht vielerorts musikalisch aktiv – vom Hamburger Jazzmarathon bis zu Festivals in Frankreich und Düsseldorf sowie Konzerten in Jazzclubs. Seine Zuhörer begeistert er, teils piano solo, teils in Begleitung anderer Musiker durch seine schnellen und melodiösen Boogies, Jazz- und Bluesstücke der 30er, 40er und 50er Jahre.

Stefan Ulbricht wurde im Jahr 2009 mit dem German-Boogie-Woogie-Award in der Kategorie Nachwuchspianist ausgezeichnet.

Fabian Fritz und Daniel Paterok sowie die Kulturwerkstatt freuen sich auf viele Musikinteressierte. Der Eintritt ist kostenlos.