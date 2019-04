Bei traumhaften äußeren Bedingungen startete der Kutschenclub Altenberge am Sonntag in die neue Saison: Bei der traditionsreichen Frühjahrsausfahrt machten sich die zahlreichen Gespanne bei strahlendem Sonnenschein auf den Weg Richtung Greven.

Auf dem Hof Brüggemann wurde bei Kaffee und Kuchen eine Verschnaufpause eingelegt, bevor sich dann alle Kutschen auf den Heimweg machten. Nachdem alle Pferde wieder sicher in ihren Ställen untergebracht worden waren, klang der Saisonauftakt mit einem gemeinsamen Grillen auf dem Gelände des Kutschenclubs in Hansell aus.

Doch schon am kommenden Wochenende geht es für viele Kutschenfahrer weiter: Das Fahrturnier in Wettringen läutet die Turniersaison 2019 ein. Die beiden Kaderfahrer Lea Vosskort und Sabrina Beckmann trainieren schon regelmäßig, damit sie im Juli den Pferdesportverband Westfalen bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in München-Riem vertreten können.

Für das vereinseigene Turnier im August laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren, da Altenberge dieses Mal Ausrichter des westfälischen Nachwuchschampionats U 16 und der Westfälischen Jugendmeisterschaften U 25 ist.

Des Weiteren wird der Westfalen-Cup der Zweispänner Pferde und Ponys sowie der Münsterländer Mannschafts-Cup in den Klassen E, A und M ausgefahren. Im Rahmen dieses großen Turnieres wird in diesem Jahr auch das 20-jährige Vereinsbestehen gefeiert.