Viertes Projekt folgt

Die ersten fünf Wohnungen wurden bereits bezogen: Seit dem 1. April ist das Mehrfamilienhaus am Fuße des Bahnhofshügels fertiggestellt, das im Rahmen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus errichtet worden ist. In Folge des verstärkten Zuzugs von Geflüchteten entschied der Gemeinderat im Mai 2017, ein Gebäude mit zwölf Wohneinheiten in Reichweite des Nahversorgungszentrums „Alte Molkerei“ und des Bahnhofs zu errichten. Die Bauarbeiten starteten im Januar 2018. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro.

Geflüchtete

In den nächsten Wochen wird noch eine abschließbare Fahrradab­stellanlage gebaut, kündigte Bürgermeister Jochen Paus bei einer Begehung mit Kommunalpolitikern an.

In dem dreigeschossigen Haus mit der Adresse Friedensweg 2 sind jeweils vier Wohnungen mit einer Größe von 55 bis 74 Quadratmetern entstanden. Es verfügt auch über einen Aufzug. Das Gebäude ist teilunterkellert, in dem sich neben den Technikräumen auch die Abstellräume der einzelnen Wohnungen befinden.

Kaltmiete

In das Mehrfamilienhaus sollen nicht nur Flüchtlinge einziehen. Auch Personen mit einem Wohnberechtigungsschein können sich um eine Wohnung bewerben. Die Kaltmiete beträgt 5,55 Euro.

Somit hat die Gemeinde in den vergangenen beiden Jahren drei Gebäude im Zuge des öffentlich geförderten Wohnungsbaus errichtet – und zwar am Paschhügel (dort wohnen 35 Personen), an der Eisenbahnstraße (32) und am Friedensweg (derzeit 21).

Hanseller Straße

Noch in diesem Jahr steht das vierte Bauvorhaben im Rahmen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus bevor: An der Hanseller Straße sollen zwei Einfamilienhäuser – vergleichbar dem Standort an der Eisenbahnstraße – gebaut werden. Dafür sind Kosten in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro veranschlagt.

„Der Bedarf ist da“, sagt Bürgermeister Jochen Paus auf Anfrage unserer Zeitung. Zum einen müssten die Flüchtlinge, die derzeit noch in einem Haus an der Boakenstiege wohnen, anderweitig untergebracht werden. Das Gebäude an der Boakenstiege wird im Zuge der Neugestaltung des Ortskerns abgerissen.

Boakenstiege

Zudem rechne die Gemeinde mit weiteren Geflüchteten, die im Zuge von Familienzusammenführungen eine Unterkunft benötigen.