Kein Platz mehr im „Haus Kindertraum“

Das Familienbündnis Altenberge kann stolz auf seine Arbeit sein. Der 2015 gegründete Verein hat im vergangenen Jahr fast 2700 Kinder und Eltern gezählt, die das Kursangebot im „Haus Kindertraum“ wahrgenommen haben. Diese beeindruckenden Zahlen präsentierten die Vorsitzende Ulrike Reifig und ihre Stellvertreterin Franziska Mahlmann in der Mitgliederversammlung, die am Mittwochabend in der Kulturwerkstatt durchgeführt wurde.

Der Vorstand zählte zunächst das vielfältige Programm des Familienbündnisses auf und dessen Resonanz. „Wir stellen fest, dass die kleinen und großen Gäste im ‚Café Kinder Willkommen‘ ständig zunehmen“, freuten sich Ulrike Reifig und Franziska Mahlmann über den wachsenden Zuspruch. „Wir stoßen bei der Gemeinde immer auf ein offenes Ohr, wenn es um die Finanzierung und Zuschüsse geht“, betonte die Vorsitzende. So könne der Verein das Haus „Am Hang 5“ kostenlos nutzen und der Bauhof sei immer da, wenn es an der Logistik und Ausrüstung mangele.

Zuschüsse gebe es vom Kreisjugendamt und von der Caritas. Einnahmen werden aus Beiträgen, dem Adventskalender und Spenden generiert. „Wir sind immer auf der Suche nach Fördertöpfen“, unterstrich Ulrike Reifig. Das „Haus Kindertraum“ platze aus allen Nähten. Es fehlen ein Seminar- und Begegnungsraum, ein Büro, „und vor allem Personal“, so die Vorsitzende weiter. Viel Engagement und Hoffnung setzt das Familienbündnis in ein Mehrgenerationenhaus, das fest verankert im Gemeindeentwicklungskonzept sei.

Kassiererin Christina Matthoff meldete ein kleines Minus in der Geldschatulle des Familienbündnisses. Maria Schulze Isfort und Henrik Bockstedde hatten die Kasse geprüft und baten erfolgreich um die Entlastung des Vorstandes. Kerstin Haverkamp wurde zur neuen Kassenprüferin gewählt.

Im Anschluss wurde in einem „World Café“ in kleinen Gruppen erarbeitet, was den Familien, Jung und Alt, wichtig ist, und welche Ideen sie haben, die das Leben für Familien besser machen können und diskutierten anschließend darüber.