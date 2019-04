Sterben und Tod, sind das Themen für Kinder? „Ja“ meint der Hospizkreis Altenberge und war im Rahmen des Projektes „Hospiz macht Schule“ zum siebten Mal bei vierten Klassen der Borndal-Grundschule zu Gast. Nun wurde das Resümee aus fünf Tagen gezogen, in denen es um „Werden und Vergehen“, Krankheit und Leid“, „Sterben und Tod, „Traurigkeit“ sowie „Trost und Trösten“ ging.

Sterben

„Wir wissen jetzt, dass man keine Angst haben muss vor dem Tod“, sagt der neunjährige Jonas. „Eigentlich ist der Tod ja etwas Gutes für Menschen, die lange krank waren, damit sie nicht mehr leiden müssen“, so der gleichaltrige Johann. Der Film „ Willi wills wissen“ war allerdings stellenweise schon ein wenig traurig. „Da haben sie einen Toten in der Verabschiedungshalle besucht“, erinnert sich Jonas. Der Film zeigt auch, wie die Akteure einen alten Mann besuchen, der weiß, dass er bald sterben muss. Dass war auch ein wenig traurig. Doch Trauer gehört zum Leben und soll nicht einfach ausgeblendet werden.

„Die Kinder werden ermutigt, Gefühle nicht zu verbergen“, sagt Cordelia Balzer-Ickert , zweite Vorsitzende des Hospizkreises. Zwei Kinder dieses Jahrgangs machten bereits Erfahrungen mit dem Thema Trauer. „Besonders bei ihnen herrschte das Bewusstsein „Es ist schön, dass ich lebe“. Ihre Erlebnisse weckten eine besondere Empathie, die für Mädchen und Jungen in diesem Alter nicht unbedingt selbstverständlich ist.

Keine Angst

„Die Eltern sind uns dankbar, dass wir mit ihren Kindern dieses Thema bearbeiten“, sagt Balzer-Ickert. Gearbeitet wird in Kleingruppen von vier bis fünf Schülern. Jeweils eine Moderatorin aus dem Hospizkreis hält die Fäden in der Hand.

„Die Klassen sind in diesem Jahr besonders wissbegierig“, betont Cordeilia Balzer-Ickert. Im Gespräch mit der Praktischen- und Palliativärztin Lisa Degener stellten die Mädchen und Jungen zahlreiche Fragen: „Wie viele Muskeln hat der Mensch? Wie viele Knochen?“ Wie lange dauerte deine Ausbildung? Hast du schon mal etwas versaut?“ Die Unbefangenheit der Schüler bestach. Ebenso entdeckten die Kinder Vieles beim Besuch eines Friedhofsgärtners und einer Bestatterin. „Wie lange dauert es wohl, bis ein Mensch zu Erde wird?“, lautete eine weitere Frage.

Bestatter

„Ich finde es gut, dass die Kinder vom Hospizkreis an das Thema ,Sterben und Tod`herangeführt werden“, hebt Regina Krabbe hervor. Eine Tochter ist in der vierten Klasse. „Das Thema wird häufig aus dem Alltag verdrängt“, stellt sie fest und gesteht: „Man tut sich so schwer, mit den Kindern über dieses Thema zu sprechen.“ Von den eigenen Eltern, ist sie überzeugt, wollen Kinder nicht gern etwas über den Tod hören. „Ich habe meine Tochter einmal gefragt, ob es schlimm ist, in der Schule davon zu erfahren und sie sagte, dort sei es nicht so schlimm.“