Um 5.56 Uhr waren die Freiwillige Feuerwehr , der Rettungsdienst und die Polizei zu dem Verkehrsunfall in Höhe von Schmitz Cargobull alarmiert worden. Nachdem ein Auto einem anderen Wagen die Vorfahrt genommen hatte, war es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zu dem Unfall, als ein Mann mit seinem Wagen die B54 an der Anschlussstelle verließ und an der L874 in Richtung Altenberge (L510) abbiegen wollte. Dabei übersah er offenbar ein anderes Fahrzeug, woraufhin es zu der Kollision beider Fahrzeuge kam.

Einschränkungen im Berufsverkehr

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr schwer verletzt mit technischem Rettungsgerät befreit und notärztlich behandelt werden. Auch der Fahrer des Wagens, mit dem er kollidiert war, erlitt schwere Verletzungen. Die beiden Männer wurden in Krankenhäuser gebracht.

Während der Rettungsarbeiten und der späteren Unfallaufnahme waren die Abfahrt der B54 aus Richtung Gronau kommend und die L874 in Höhe der Anschlussstelle auf der Strecke zwischen Altenberge und Havixbeck voll gesperrt, der Verkehr konnte anfangs auch nicht abgeleitet werden.