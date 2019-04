Engagierte Ehrenamtliche aus seinem Wahlkreis hatte der heimische Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann nach Berlin eingeladen – und fast 50 waren dieser Einladung zur politischen Bildungsfahrt gefolgt. Der CDU-Politiker begrüßte auch zehn Mitglieder des Seniorenbeirats und der Kleiderkammer Altenberge.

Beim Rundgang durch das Reichstagsgebäude ging es unter anderem in den Andachtsraum, in die Katakomben und auf die Kuppel. Dabei entwickelten sich viele angeregte Gespräche. „Ich freue mich immer sehr, mich mit Bürgerinnen und Bürgern über meine Arbeit im Wahlkreis und in den 21 Sitzungswochen in der Hauptstadt auszutauschen“, so Henrichmann in einer Pressemitteilung.

Das Programm, vom Bundespresseamt erstellt, hatte eine Reihe von Höhepunkten zu bieten. Am Anreisetag ging es ins Kanzleramt. Spannende Einblicke brachte auch ein Informationsgespräch im Auswärtigen Amt. Ein kompletter Tag stand im Zeichen der ehemaligen DDR. Besichtigt wurden das Stasi-Unterlagen-Archiv und die Ausstellung „Alltag in der DDR“. Viele neue Eindrücke brachte auch eine ausführliche Stadtrundfahrt.