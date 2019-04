An Anja Emmelmann führt kein Weg vorbei: Sie bleibt erste Vorsitzende der Karnevals-Gesellschaft Klein Mauritz. Emmelmamm wurde während der Jahreshauptversammlung , die im Hotel Stüer stattfand, einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Die Mitglieder lobten das Narrenoberhaupt „für ihre hervorragende Arbeit“, heißt es in einer Pressemitteilung der KG Klein Mauritz.

Zudem musste ein neuer erster Beisitzer gewählt werden, da Dominik Blömer nicht mehr zur Verfügung stand. Ihm folgt Mirco Bauer, der sich bei seinem Vorgängen für seine jahrelang geleistete gute Arbeit bedankte.

Turnusgemäß standen auch Wahlen zu Kassenprüfern an: Bodo Nelde und Birgit Fasel wurden einstimmig gewählt. Sonja Böddeling wurde erstmals als stellvertretende Kassiererin auserkoren. Für das Sommerfest am 13. Juli (Samstag) wurde ein Festausschuss gebildet. Anschließend klang die Versammlung gemütlich aus.