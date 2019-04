Wie sieht eigentlich die Arbeit in einem Labor aus? Sechs Schüler wollten es genau wissen und nutzten jetzt die Tage zur Berufsfelderkundung für Schnupperstunden in den Laboren des Analytik- und Beratungsunternehmens Wessling in der Unternehmenszentrale in Altenberge.

Dort hatten sie nicht nur die Gelegenheit, den Mitarbeitern bei einer Laborführung über die Schulter zu schauen, sondern konnten auch praktisch ihr Können zeigen, ausgestattet mit Schutzbrille, Laborkittel und Schutzhandschuhen.

Schutzbrille

Als Chemielaboranten auf Probe durften die Schüler am Beispiel von gesalzenen Erdnüssen und Nüssen mit Schalen üben, was Probenvorbereitung bedeutet, wie Füllmengen bestimmt oder sensorische Prüfungen durchgeführt werden. Mit einem Mörser zerkleinerten die Praktikanten dafür zunächst die Nüsse, deren Fett- und Wassergehalt sie anschließend bestimmen durften. Dafür lernten sie spezifische Extraktions- und Messverfahren kennen. Dass Lebensmittel auch Natrium und Chlor enthalten, sorgte bei den Schülern für einen Aha-Effekt: Mit einer Flammenfärbung und Teststäbchen konnten sie beide Stoffe in den Nüssen nachweisen.

Labor

Schließlich waren auch sensorische Fähigkeiten gefragt – gar nicht so einfach. Zum Glück gibt es Farbreihen und Riechstifte, mit denen man üben kann. Dennoch fiel der Riech- und Sehtest bei den gesalzenen und gehackten Erdnüssen nicht leicht. Mehr Verlass war auf den Geschmackssinn, mit dem die salzigen Erdnüsse schnell identifiziert wurden.

Im Anschluss an die Arbeit im Labor lernten die Schüler die verschiedenen Arbeitsplätze der Chemielaboranten und Milchwirtschaftlichen Laboranten kennen. Ein spannendes Erlebnis, da sie bisher mit ein bis zwei Jahren Chemieunterricht in der Schule nur über ein che misches Basiswissen verfügen.

„Nach dem Schulabschluss stehen den Schülern unzählige Türen offen. Es ist daher enorm wichtig, rechtzeitig über die Perspektiven zu informieren“, sagt Iris Eißing, die bei Wessling bereits seit vielen Jahren die Chemielaboranten ausbildet.