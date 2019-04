Neuer Vorsitzender des Hegerings Altenberge ist Michael Ruland . Er löst Josef Eugen Hersping ab, der 14 Jahre an der Spitze der Jäger stand. Außerdem war Hersping vier Jahre stellvertretender Vorsitzender. Dieser Wechsel fand während der Mitgliederversammlung statt, die im Saal der Gaststätte Bornemann durchgeführt wurde. Ruland bedankte sich bei Hersping für seinen unermüdlichen Einsatz und Engagement für den Hegering.

Ebenso kandidierte Leo Stratmann nicht mehr: Er war 18 Jahre zweiter Vorsitzender. Ihm folgt Rainer Schulze Isfort. „Dieser sieht es als seine Pflicht, die Jäger und Landwirte in Altenberge näher zusammenrücken zu lassen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Hegerings. Die weiteren Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Im Laufe des Abends wurden Ulla Lütke Brinkhaus für ihre 25-jährige und Harald Bußmann für 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Des Weiteren gab es Ehrungen: Thomas Feldhaus erhielt den Wanderpokal für gute Hundearbeit in 2018. Der „Fuchspokal“ ging an Matthias Baumeister. Auch die Gehörne wurden bewertet. Auf Platz eins landete Karl-Heinz Schulze Isfort. Es folgten auf Platz zwei und drei Pascal Herding und Steffen Lütke Lengerich.

Des Weiteren stand ein spannender Vortrag von Thomas Veenekel zum Thema „Niederwildjagd – Quo vadis?“ auf dem Programm.

Mit „Jagd aus, Halali“ der Jagdhornbläser endete der Abend.