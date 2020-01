Altenberge -

Von Carsten Voß

Sie selbst ist ein Original, ihr Laden ein Ort, an dem die Zeit stehen geblieben ist. „Anke Röwes Schreibwaren“ war immer da. Wird immer sein. So sicher wie das Amen in der Kirche, in deren Schatten das Geschäft liegt. Ein Besuch in einer Welt, die es eigentlich gar nicht mehr gibt: einem Gemischtwarenladen für Büro- und Bastelartikel, Hüpfknete und Pups-Schleim, Glubschis und Gedöns.