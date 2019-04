Am kommenden Sonntag (5. Mai) lädt das Museum Zuholt von 11 bis 17 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. Für alle Steinsammler und Heimatkundler bietet das Museum Führungen durch die Geologie des Münsterlandes an.

Die Besucher erfahren, warum das Münsterland vor 80 Millionen Jahren noch am Grunde des Kreidemeeres lag. Viele Fossilien in der Ausstellung belegen eindrucksvoll die geschichtliche Veränderung der Region Münsterland. Danach verwundert es die Besucher auch nicht mehr, wenn sie erfahren, das Kalksandstein als versteinerter Meeresboden im Münsterland ein weit verbreiteter Baustoff darstellt. „So ist der Dom und sind viele Kirchen und Prachtbauten zu großen Teilen aus heimischen Kalkstein erbaut“, so Dr. Hans-Georg Hettwer in einer Pressemitteilung.

Im Museum findet der Besucher zahlreiche Hinweise auf bekannte Gebäude in Münster und im Münsterland. Und für die Besucher, die lieber gerne selber das Museum erkunden möchten, finden Anhand vieler Fundstücke und Hinweistafeln einen guten Leitfaden durch die Entstehungsgeschichte des Münsterlandes. Darüber hinaus bietet das Museum allen Sammlern die Möglichkeit, eigene Funde zur Bestimmung mitzubringen und Erfahrungen auszutauschen. Und für die Besucher, die es bislang verpasst haben sollten: Wieder mit dabei ist der T-Rex in Form einer Virtual-Reality(VR)-Simulation, der in beeindruckender Lebensgröße den Besucher willkommen heißt – gruseln inklusive.