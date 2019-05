Raupen und Nester werden beseitigt

Es ist wieder soweit: Die Raupen des Eichenprozessionsspinners nehmen zahlreiche Bäume im Gemeindegebiet in Beschlag. Seit Jahren breitet sich der Falter vom Niederrhein her kommend weiter in Richtung Norden aus. Witterungsabhängig sind die Raupen des Schmetterlings ab Anfang Mai bis in den Juli hinein hauptsächlich an Eichen zu finden. Für Unbehagen sorgen dabei die Brennhaare der Raupen, die ein Nesselgift enthalten.

Befall melden

Ein Kontakt mit den fast unsichtbaren Härchen kann bei Menschen und Tieren Hautausschläge sowie Brennen und Juckreiz auslösen. Seltener kommt es auch zu schwereren Reaktionen wie Atemwegsreizungen, Bindehautentzündungen oder Fieber. „Ein beauftragtes Spezialunternehmen wird die Raupen und Nester auf öffentlichen Flächen wie in den letzten Jahren beseitigen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. An befallenen öffentlichen Plätzen und Wegen werden Warnhinweise angebracht. Bei Bedarf werden befallene Bereiche, beispielsweise öffentliche Sportanlagen, Spielbereiche und Grillplätze, gesperrt.

Infoblatt

Um den Bürgern einige Informationen und Tipps zum Umgang mit dem Eichenprozessionsspinner an die Hand zu geben, ist ein Infoblatt entwickelt worden, das auf der Homepage www.altenberge.de zu finden ist. Neben allgemeinen Hinweisen zu Lebensweise und Verbreitung der Insekten sind dort auch Informationen zu möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen, vorbeugenden Maßnahmen und weiteren Informationsquellen aufgeführt.

Befall

Wer den Eindruck hat, dass ein Befall auf einer öf-fentlichen Fläche noch nicht von den Fachleuten entdeckt wurde, soll sich bei der Gemeindeverwaltung melden. Die Gemeinde bittet die Bürger, dazu das Online-Formular auf der Homepage oder die Telefonnummer der zuständigen Mitarbeiterin des Ordnungsamtes (Telefon 82 32) zu nutzen. So wird sichergestellt, dass die Meldungen direkt an der richtigen Stelle ankommen und bearbeitet werden können.