Kein Handlungsbedarf

Die Enttäuschung war den Anliegern des Wohngebietes „Lütke Berg“ anzusehen. Sie müssen auch weiterhin mit der ihrer Ansicht nach zu hohen Lärmbelastung von der B 54 leben. Christian Müller , Abteilungsleiter Planung beim Landesbetrieb Straßen NRW, erläuterte am Montagabend in der Sitzung des Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschusses die Lärmsituation unweit der B 54. Sein Fazit: „Unsere Ergebnisse lösen keinen Handlungsbedarf aus.“

Lärmschutzwand

Straßen NRW hat die Lärmbelastung eines Gebäudes im Bereich der Straße Eggenkamp untersucht. Ausgangspunkt waren unter anderem Zahlen aus dem Jahr 2015: Zu diesem Zeitpunkt befuhren täglich 30 976 Fahrzeuge die B 54 in Höhe von Altenberge. Diese Zahlen gingen in die Berechnung mit ein. „Dabei handelt es sich um eine gesetzlich festgelegte Rechenmethode“, betonte Christian Müller. Der Lkw-Anteil betrug im Untersuchungszeitraum zehn Prozent (6 bis 22 Uhr) beziehungsweise 18,2 Prozent (22 bis 6 Uhr). Des Weiteren fließen die Topographie, der Straßenbelag, die Gebäudestruktur und der Abstand zur B 54 mit in die Bewertung ein. Ebenso wurden die Lücke in der Lärmschutzwand und die teilweise Abholzung eines Waldstückes berücksichtigt, so Müller.

Spitzenwerte

Die Grenzwerte für eine Lärmsanierung betragen 67 Dezibel am Tag und 57 Dezibel in der Nacht. „Kein einziges Gebäude liegt tagsüber darüber“, sagte Christian Müller.

Auch nachts werde der zulässige Wert unterschritten – im Beispielfall betrug er 49 Dezibel, so Müller. „Die Lärmsanierungswerte werden nicht überschritten.“

Ausbau der B54

Die bevorstehende Asphalt-Erneuerung führe zu einer Reduzierung von etwa zwei Dezibel. Dabei kommt der sogenannte Splittmastmix-Asphalt zum Einsatz. Der „Flüster-Asphalt“, den sich viele Anwohner wünschen, sei erheblich teurer und „bringt nicht sehr viel mehr“, so Christian Müller. Der Lärm reduziere sich um etwa fünf Dezibel. Er werde zum Beispiel dann eingesetzt, wenn noch keine Lärmschutzwand vorhanden sei.

Hohe Windgeschwindigkeiten

Der geplante vierspurige Ausbau der B 54 inklusive einer Zunahme des Pkw-Verkehrs könnte vielleicht ab 2030 zu einer Überschreitung der Werte führen. Dann könnten auch weitere Lärmschutzmaßnahmen vorgenommen werden, erklärte Müller. „Aber“, so der Planer des Landesbetriebs Straßen NRW, „zur Zeit erfüllt der Wall seinen Zweck ziemlich sauber – und zwar entsprechend der aktuellen Lärmvorsorge“.

Werner Schneider (Grüne) stören „insbesondere die Spitzenwerte“. Doch diese, entgegnete der Fachmann, „bekommen wir auch durch Lärmschutzmaßnahmen nicht weg“.

Anlieger Marc Bockstette kommt „mit den Berechnungen nicht klar“. Sie könnten möglicherweise nicht korrekt sein, meinte er. Dabei seien insbesondere die „extremen Windgeschwindigkeiten“ genauer zu untersuchen. Die Berechnungsgrundlagen seien schon etliche Male von Gerichten bestätigt worden, berichtete Müller. Er sehe keinen Anlass anzunehmen, dass in der Berechnung „gravierende Fehler drinstecken“.

Nicht nur die Anlieger sind enttäuscht, auch die Kommunalpolitiker. Thema der Sitzung war der Lärmaktionsplan für die Gemeinde Altenberge. Dieser sieht keine verbindlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Lärmsituation durch den Straßenbaulastträger vor. Da die Gemeinde verpflichtet ist, einen Lärmaktionsplan aufzustellen, sei es ratsam, so Bürgermeister Jochen Paus, diesem zuzustimmen. Denn sonst drohten möglicherweise Strafzahlungen

Die Kommunalpolitiker stimmten den Lärmaktionsplan zähneknirschend zu. „Wir haben keine Möglichkeit, etwas zu ändern“, so Frank Neumann (CDU) am Montagabend. „Uns sind die Hände gebunden.“