Mit dem Laptop zum Schlepper

Berufsbilder wandeln sich, auch bei der Agrartechnik Altenberge GmbH. Das Unternehmen mit Zweigniederlassungen in Wettringen und Lengerich beschäftigt insgesamt 100 Mitarbeiter, 17 befinden sich in der Ausbildung. Hier dreht sich alles um den Verkauf von und den Service an Landmaschinen, vom Schlepper bis zum Mähdrescher. War früher der Schraubenschlüssel das wichtigste Handwerkszeug, so sind es in wachsendem Maße Laptop oder Tablet.

Innungsbester

Alexander Bröker wurde Innungsbester bei seiner Gesellenprüfung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker. Nach seiner um ein Jahr verkürzten Lehrzeit glänzte er mit einem exzellenten Ergebnis. Marlies Bresser ist noch Auszubildende, legt aber bereits in zwei Wochen ihre Prüfung ab. Längst ist Mechatroniker kein reiner Männerberuf mehr. Nicht zuletzt liegt es daran, dass die elektronischen Bauelemente bei den High-Tech-Landmaschinen rasant zugenommen haben.

Natürlich gibt es immer noch Bedarf an handwerklichen Tätigkeiten und sollte beim „Schrauben“ mal außergewöhnliche Körperkraft gefragt sein, helfen die Mitarbeiter ihrer Kollegin gern. Das Arbeitsklima ist gut, die Kameradschaft funktioniert, auch das ist wichtig. „Als Frau brauche ich wirklich keine Bedenken haben, hier falsch aufgehoben zu sein“, sagt Bresser.

Arbeitsklima

Bröker interessierte sich schon immer für Technik, ein Praktikum bei der Agrartechnik Altenberge half ihm zusätzlich, die richtige Entscheidung zu treffen. Bei Bresser war es der landwirtschaftliche Hintergrund, auch sie fand ihren Weg durch ein Praktikum. Ihr Interesse gilt den großen Maschinen wie Feldhäcksler oder Mähdrescher. Erntetechnik ist ihre Leidenschaft.

Selbstfahrend

„Selbstfahrende Schlepper sind mittlerweile ein großes Thema“, erklärt der frisch gebackene Geselle Bröker. Das „Global Positioning System“, bekannt unter dem Kürzel GPS, gehört heute zu modernen Schleppermodellen. Bei jedem Großschlepper ist ein Spurführsystem zumindest vorgerüstet. Die damit ausgestatteten Traktoren lenken automatisch genau so, wie sie programmiert wurden. Das Lenksystem sorgt dafür, dass der Schlepper selbstständig ein Feld entlangfährt, etwa um dort Getreide auszusäen oder bei der Bodenbearbeitung mit der Scheibenegge. Elektronik garantiert effizientes, kostengünstiges Arbeiten. Der Fahrer des Traktors muss nicht mehr selbst das Lenkrad führen, im Notfall kann er sofort manuell eingreifen.

Die Fehlerdiagnose bei der Reparatur einer Landmaschine ist wie beim Personenkraftwagen computerisiert. „Im ersten Ausbildungsjahr wurden uns Grundkenntnisse vermittelt, so dass wir die bei der Computeranalyse erhobenen Daten auch interpretieren können“, sagt Bröker. „So lernten wir, Fehler fachkundig einzugrenzen. Mittlerweile sind zahlreiche Sensoren an der Steuerung einer Landmaschine beteiligt.“ Manche erkunden die Bodenstruktur oder ermitteln sogar den Stickstoffgehalt der Feldpflanzen, um Düngemengen automatisch anzupassen. „Neuartige Unkrautvernichter kommen ganz ohne Chemikalien aus“, so Bröker. „Sie beseitigen unliebsame Wildkräuter ausschließlich mit elektrischer Energie.“