Der Schützenverein Entrup lädt alle Altenberger und Mitglieder mit ihren Familien zum sechsten musikalischen Frühschoppen ein. Er findet am 30. Mai ( Christi Himmelfahrt ) ab 11 Uhr auf dem Entruper Festplatz statt. Mit der „Opbloasband uit Silvolde“ hat der Verein wieder eine originelle musikalische Unterhaltung organisiert, „die gute Laune verspricht“, heißt es in einer Pressemitteilung der Entruper Schützen.

Die niederländische Combo, die auch schon in den vergangenen Jahren für ordentlich Stimmung gesorgt hatte, wird wieder live dabei sein. Mit ihrer besonderen Art schaffen es die Musiker, die Gäste bestens zu unterhalten und für Stimmung zu sorgen, heißt es in der Ankündigung weiter.

Für das leibliche Wohl wird mit Essen und Getränken durch den Schützenverein gesorgt.

► Zudem weist der Schützenverein Entrup auf seine Tagesfahrt für Mitglieder am 25. Oktober (Freitag) hin. Ziel ist die Firma Krampe in Coesfeld-Lette. Anschließend klingt der Ausflug im „Jägerheim“ in Höpingen aus. Anmeldungen werden beim Frühschoppen am 30. Mai entgegengenommen. Die Teilnahme kostet 40 Euro und muss auch direkt mit der Anmeldung beglichen werden.