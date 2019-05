Detailtreue fasziniert die Betrachter

Im Seniorenzentrum „Edith-Stein-Haus“ ist aktuell ein ganz besonders dekoratives Objekt zu sehen. Anlässlich der Westfalen-Woche (13. bis 17. Mai) aufgestellt, verschönert für noch zwei weitere Wochen ein mannshohes Modell der „Brömmler’schen Mühle“, die von 1812 bis 1955 in Altenberge stand, die Einrichtung. Erbauer der Nachbildung ist Alfons Schnell , der sich seit vielen Jahren dem Modellbau verschrieben hat. Auch das kleinste Detail hat er aus Holz selbst gefertigt.

Das Material stammt noch aus der Original-Kornwindmühle von einst. „Ich habe mir Zeichnungen angeschaut und Niehoff’s Mühle in Hansell besucht, ebenso den Burgsteinfurter Achteck-Galerieholländer, um ein Gefühl für Mühlenarchitektur zu bekommen“, erklärt Schnell.

So entstand ein Modell, das an Detailtreue keine Wünsche offen lässt. Sogar die Innenausstattung ist nachgebildet, mit Mehl-Abfülleinrichtung, Treppe und Mahlgang, natürlich beleuchtet. „Ich habe sogar die Möglichkeit, die Flügel mit einem Elektromotor zu bewegen“, sagt der ehemalige Lehrer am Johannes-Kepler-Gymnasiums in Ibbenbüren.

Angefangen hat alles mit der Nachgestaltung der westfälischen Krippenlandschaft. Im Laufe der Jahre kamen diverse Gebäude hinzu. Die Mühle gehört zu den Meisterleistungen des Modellbauers. „Das Areal des Ensembles aus Krippen und Gebäuden umfasst mittlerweile 33 Quadratmeter“, sagt Schnell. In den vergangenen fünf Jahren stand es immer anderswo, so zum Beispiel in einer Nienberger Scheune, wo es besonders attraktiv zur Geltung kam.

Das Mühlenmodell ist ein Blickfang, perfekt ausgearbeitet von den Holzschindeln bis zu den Flügeln. Drum herum stehen mehrere Pferdefuhrwerke, natürlich auch selbst gebaut.

„Der Modellbau war immer schon mein liebstes Hobby“, sagt Alfons Schnell. Da der Auf- und Abbau seiner Ensembles für den 77-Jährigen immer mühsamer wird und Tage dauert, hat er noch ein zweites Steckenpferd: das Briefmarkensammeln.

Die Bewohner des Seniorenzentrums sind begeistert von der Mühle. Beim Aufbau hatte der Baumeister immer Publikum und freute sich, dass er mit den Betrachtern seines Werkes „upp Platt“ sprechen konnte. „Ich liebe die plattdeutsche Sprache“, sagt er. Viele Senioren erinnerten sich an Details der Mühle, die sie aus ihrer Kindheit kannten.

Geplant ist, dass der Heimatverein die Brömmler’sche Mühle bekommen soll. „Wir nehmen sie mit Kusshand“, freut sich der zweite Vorsitzende Werner Witte.