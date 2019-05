Vier Gruppierungen harmonieren vorbildlich

Altenberge -

Das was etwa 50 Altenberger Jugendliche in den vergangenen Tagen in Hansell geleistet haben, stellte alle Erwartungen der Beteiligten in den Schatten. Denn ihnen gelang es, in der bundesweiten „72-Stunden-Aktion“ der Katholischen Kirche unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“, den Kinderspielplatz von St. Johannes Nepomuk von Grund auf zu renovieren.