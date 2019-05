Eintauchen in eine andere Klangwelt

Es war schon so etwas wie eine interessante Zumutung, ein spannungsgeladener Spagat, den der niederrheinische Künstler Claus van Bebber den Besuchern und sich zur Ausstellungseröffnung der „Klangkunst im Eiskeller“ am Samstag da zumutete oder anbot – je nachdem, wie man es aufnahm. Von dem Versuch, den Altenberger Eiskeller und den Klang ungewöhnlich und kunstvoll miteinander zu verweben, hatte Altenberges Kulturbeauftragte Franziska Mahlmann in ihrer Begrüßung gesprochen.

Erneut macht „Soundseeing – das münsterlandweite Klangkunstfestival“ in diesem Jahr bis zum 31. Juli im Hügeldorf Station – und auf die bewährten Eiskellerführer kommt eine neue Herausforderung zu, erwähnte sie augenzwinkernd. Diese werden die Besucher bei der Entdeckung der Installation ein Stück an die Hand nehmen müssen.

Professor Stephan Froleyks, der Kurator von „Soundseeing“, machte es ein wenig geheimnisvoll. „Diese Installation ist ein Versprechen. Möglicherweise sollte man den Weg in diese unterirdischen Gewölbe mit ihrem einnehmenden Flair in den nächsten Wochen öfter antreten“, riet der Fachmann.

Der Künstler habe sich schon bei der Ortsbegehung und nach intensiven Gesprächen mit den Kennern vor Ort von seiner eigentlichen Idee, mit vermeintlichen Klängen des Eises zu arbeiten, zu einem anderen Aggregatszustand von Wasser entschieden, nämlich dem flüssigen. Der prägt eigentlich in seiner stets tropfenden Form die spezielle Aura dieses Ortes. Und daraus sollen nun Klänge entstehen, wenn die Tropfen auf umgedrehte Eimer aus Metall und Kunststoff treffen.

Allein die Klimaveränderungen, die auch in diesen Breiten spürbar werden durch mitunter länger ausbleibenden Regen, legen zwar den Eiskeller nicht trocken, aber die Frage, die als Motto der Ausstellung gewählt wurde, drängt sich auf: „Tropft es?“

Man muss den Besuch nach Regentagen neu planen, wenn das Wasser durchgesickert ist. „Da werden die Eiskellerführer die Besucher zu Momenten der Stille und des genauen Hinhörens animieren müssen“, schmunzelte Claus van Bebber. Aber bevor es in die leicht feuchte Tiefe ging, unternahm er an drei tragbaren Plattenspielern, denen man den Charme der 50er und 60er Jahre ansah, den Versuch, den Zuhörern Zugang zu einer ganz anderen Klangwelt zu verschaffen. Die „antiquierten Turntables“ waren mit Reglern und anderen technischen Utensilien verkoppelt.

Unter den Händen von van Bebber wurde so auf eine eher überraschende Weise vorgeführt, was mit guten alten Vinylschallplatten jeder Größe möglich ist. Besucher erlebten sich überlagernde sowie neu hergestellte Klänge. Van Bebber schaffte es ganz besondere wie verstörende Klangerlebnisse zu erzeugen.