Mit schweren Verletzungen musste am Dienstagnachmittag ein Arbeiter in eine Klinik eingeliefert werden. Er war auf einer Baustelle am Sperberweg gegen 16.30 Uhr von umgestürzten Betonelementen eingeklemmt worden.

Wie die Feuerwehr berichtet, konnte der Mann mit Hilfe des Baustellenkrans befreit werden. Über die genaue Unfallursache herrschte am Abend noch Unklarheit. Der herbeigerufene Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Nach Angaben der Retter dienen die Betonteile zum Bau einer Garage.