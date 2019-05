Die Klasse 4b der Borndalschule war extrem neugierig. „51 Fragen haben wir für dich aufgeschrieben“, sagten die Kinder, als WN-Redakteurin Doerthe Rayen kürzlich in der Grundschule zum Unterrichtsbesuch vorbeischaute. „Dabei haben wir schon doppelte aussortiert“, schmunzelte das Lehrerinnenteam mit Klassenlehrerin Astrid Bisping und Lehramtsanwärterin Anke Gauder . Deshalb: Der Besuch setzte sich flott zwischen die Kinder – und dann begann das muntere Frage-und-Antwort-Spiel.

Nach 45 Minuten war (leider) Schluss. Denn die Parallelklasse, die 4a mit Klassenlehrerin Gerti Tenbuß wartete schließlich ebenfalls auf den Gast aus Münster. Zum Glück war der Fragenkatalog der 4b tatsächlich zum großen Teil abgearbeitet, so dass die Kinder die Zeitungsfrau ziehen ließen.

Bis zum Mittwoch in dieser Woche haben die beiden vierten Jahrgänge der Borndalschule Unterricht mit der Zeitung gemacht. Lesestoff haben die 4a und die 4b dabei kreuz und quer verteilt in der Zeitung entdeckt. Mal waren es sportliche Themen von Fußball bis Formel 1, die die Mädchen und Jungen zum Lesen lockten. Mal waren es Tiergeschichten oder Blaulicht-Nachrichten. Auch der Lokalteil gefällt den Kindern. Vor allem dann natürlich, wenn sie jemanden entdecken, den sie kennen.

Die Fragen der Mädchen und Jungen kreisten um den Arbeitsalltag in der Redaktion, um Wege in den Journalismus und den Druck in der Nacht. Auch wollten die Viertklässler wissen, ob der Job Spaß macht (ja), ob er anstrengend sei (in tollen Klassen wie in Altenberge nie, sonst schon mal), wie viele Zeitungsexemplare jede Nacht gedruckt werden (230 000 Stück) und ob der Chef bei der Zeitung auch nett sei (auf jeden Fall).

Doch die Redakteurin wollte auch viel von den Kindern wissen. Etwa ob ihnen das Klasse!-Projekt Spaß macht? Da gingen alle Daumen in die Höhe. Luis ist begeisterter Yango-Leser und findet alle Artikel auf der Kinderseite spannend. Jonas interessiert sich für Unfall-Berichte. „Gut, dass es die Zeitung gibt. Da ist man über so was informiert“, sagte er.