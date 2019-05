„Wir sind die erste Adresse in Sachen Gesundheits- und Rehabilitationssport nicht nur in Altenberge, sondern auch weit über die Ortsgrenzen hinaus geworden“, sind die Verantwortlichen der Rehasportabteilung des TuS Altenberge mit Abteilungsleiter Klaus Wollschläger , Studioleiterin Heidi Schorfheide-Smereczansky und Martina Heithaus, die gute Seele in der Verwaltung und beim Gerätetraining, überzeugt. Angefangen hat alles im Mai 2012 mit sechs Gruppen und 80 Interessenten, erinnert sich Heidi Schorfheide-Smereczansky, Das Sportangebot war der Renner, denn die Zahl derer, die diese gesundheitssportlichen Angebote in Anspruch nehmen, wuchs kontinuierlich. Aktuell werden über 600 Menschen in nahezu allen Altersgruppen und mit unterschiedlichsten Problemen individuell betreut, mit und ohne ärztliche Verordnung.

Natürlich ist auch das fachliche Team größer geworden. Es besteht aktuell aus neun Fachübungsleiterinnen, die mit ihren Qualifikationen alle orthopädischen, neurologischen oder onkologischen Bereiche abdecken. Training findet in Gruppen von maximal 15 Personen statt. Auch Individualtraining ist möglich.

Zum Kursangebot gehören Wassergymnastik, Gymnastik nach Pilates, Feldenkrais, Stepp- und Trampolintraining, Faszientraining, Krebsnachsorge, Reha-Orthopädie und Gerätetraining. „Und dies an den hydraulisch betriebenen Geräten. Damit ist ein schonendes Krafttraining garantiert“, sagt die Studio-Leiterin. In dem Kardiobereich stehen Laufband, Ergometer und ein Crosstrainer zur Verfügung. Hier ist ein Gerätezirkel möglich, der körperlich eingeschränkten Menschen hilft, ihre Motorik zu verbessern.

„Unser Rehasport ist kein langweiliger Seniorensport“, betonen Heidi Schorfheide-Smereczansky und Abteilungsleiter Wollschläger. Das zeige die immer noch zunehmende Zahl der Anmeldungen. „Die Gruppenarbeit ist besonders wichtig“, betonen beide, „denn der Austausch mit anderen, die ähnlich gelagerte Einschränkungen haben, unterstützt den Prozess der Rehabilitation.“

Es geht nicht um sportliche Höchstleistungen. Ziel aller Übungen ist es, die Beweglichkeit, die Koordination, Kraft und Ausdauer zurück zu gewinnen. Es hilft oft auch, Schmerzen zu lindern, wissen die Übungsleiterinnen. Sie sind stolz darauf, wenn die Übungen mit dazu beitragen, dass der ein oder die andere auf zusätzliche Hilfsmittel nicht mehr angewiesen ist. „Sich im Alltag wieder allein bewegen zu können, ist ein erstrebenswertes Ziel und immer auch ein gutes Gefühl für uns Übungsleiterinnen“, sagt Heidi Schorfheide-Smereczansky. Auf Reha-Sport haben die Versicherten einen Rechtsanspruch. Beim Training in Gruppen ist ein Übungszeitraum von 45 Minuten festgelegt.

Zum Thema Die Kurse finden an der Münsterstraße 16 a, montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr statt. Weitere Termine sind montags bis donnerstags von 16.30 bis 20 Uhr, freitags von 16.30 bis 18.30 und samstags von 9.30 bis 12 Uhr. ...