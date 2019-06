Am 14. Juni (Freitag) können drei Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren von 14 bis 17 Uhr kleine Sitzobjekte mit Mosaiken bekleben. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Bildhauer Stefan Rosendahl zeigt in dem Workshop, wie aus bunten Fliesensplittern tolle Bilder und Embleme entstehen.

Am 18. Juni (Dienstag) zeigt Aline Eggert von 16.30 bis 18.30 Uhr im KoT-Jugendheim, wie Leinwände mit Knöpfen zu plastisch-grafischen Kunstwerken werden können. In diesem Kulturrucksack-Angebot ist noch Platz für vier weitere Teilnehmer.

Am 27. Juni (Donnerstag) endet das Angebot „Neuyes Bauhaus“ in der Kulturwerkstatt. Hier können sich die Jugendlichen vom Bauhausstil inspirieren lassen. Sie werden zu Architekten, die ihre eigenen Wohnträume vom Baumhaus bis zum Bungalow umsetzen können.

„Neuyes Bauhaus“ wurde für das 100-Jahre-Bauhaus- Jubiläumsprogramm des Heinrich-Neuy-Museums in Borghorst entwickelt und wurde schon von zahlreichen Schulen umgesetzt. Für Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren ist die Teilnahme kostenfrei. Künstlerin Carina Primus begleitet die Jugendlichen bei ihren Entwürfen.

Gefördert wird der Kulturrucksackprogramm vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, der Gemeinde Altenberge und den Volksbanken im Kreis Steinfurt.

Anmeldungen für die Angebote sind an die Kulturbeauftragte der Gemeinde, Franziska Mahlmann zu richten, entweder per Telefon an 0 25 05/ 82 20 oder per E-Mail: franziska.mahlmann@altenberge.de.