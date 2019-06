Altenberge -

Am vergangene Sonntag (2. Juni) kam es zwischen 18 und 21 Uhr auf der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein in Fahrtrichtung Boakenstiege am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Pkw, Audi A 4, wurde angefahren und dabei am vorderen Stoßfänger auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt.