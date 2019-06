Am Mittwoch (12. Juni) werden im Rahmen eines Euregio-Projektstipendiums „soundtrack of heimat“ im Heimathaus Filme mit Live-soundtrack, die aus Beiträgen zum Thema Heimat von Menschen aus unterschiedlichen Orten der Euregio entstanden sind, gezeigt. Beginn ist um 19.30 Uhr (Eintritt frei).

Anschließend ist ein Gespräch mit dem Publikum geplant, um „uns gemeinsam auf die Suche nach Orten und Motiven zu machen, die für die Bürger von Altenberge ein besonderes Symbol für Heimat sind“, heißt es in der Ankündigung. Das Projekt „soundtrack of heimat“ ist eine künstlerische Feldforschung von Max Kuiper aus Arnheim sowie Anja Kreysing und Helmut Buntjer aus Münster.

Mit „soundtrack of heimat“ wird eine Plattform für unterschiedliche Perspektiven auf „Heimat“ generiert. So können Menschen durch künstlerische Strategien neue Sichtweisen entdecken und erfahren. Es werden Straßeninterviews geführt und eine Serie von Workshops zur Sammlung von Geschichten, Informationen, Audioaufnahmen und visuellem Material an verschiedenen Orten der Euregio organisiert. Diese Sammlung wird anschließend zu Heimatfilmen mit Live-Soundtrack verdichtet und der Öffentlichkeit präsentiert.