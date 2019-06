Äußerst erfolgreich waren am vergangenen Wochenende einige Altenberger Kutschen-Clubfahrer unterwegs, die an einem Turnier des Fahrsportvereins Alt-Bürener-Land bei Paderborn teilgenommen haben.

Bei stürmischen Wetterverhältnissen gingen Stefan und Sabrina Beckmann , Lea Vosskort und Erich Robert vom Kutschenclub Altenberge an den Start. Für die drei jungen Fahrer war es ein Sichtungsturnier für die Deutsche Jugendmeisterschaft in München-Riem. Sabrina, Stefan und Lea konnten nach den Dressurprüfungen ihr Können zeigen. Sabrina und Lea starteten in der Kl. M Pony Einspänner. Sabrina fuhr sich dort im Hindernisfahren auf Platz 1 und Lea auf Platz 6.

In der Geländeprüfung lieferten sich die beiden Vereinskameradinnen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das Sabrina mit nur 0,46 Strafpunkten weniger für sich entscheiden konnte und somit Platz 1 belegte, gefolgt von Lea auf Platz 2.

Auch Stefan Beckmann griff nach seinem Studium wieder ins Geschehen ein und belegte direkt Platz 3 im Hindernisfahren. Zudem hatte er in der Geländeprüfung die Nase vorn und fuhr auf Platz 1. In der Kombinierten Wertung (Ergebnis aus Dressur, Hindernisfahren und Gelände) belegte er Platz 4, seine Schwester Platz 3 und Lea Platz 9.

Somit lösten alle drei Fahrer aufgrund ihrer gezeigten Leistungen die Fahrkarte zur Deutschen Jugendmeisterschaft, die vom 11. bis 14. Juli in München-Riem stattfindet.

Auch Erich Robert gehörte beim Pfingstturnier des Kutschenclubs Alt-Bürener-Land zu den schnellen Fahrern. Er belegte Platz 3 im Hindernisfahren in der Klasse A Pferde 2-Spänner.