Vor Anspannung zitternd, von den Besitzern kaum an der Leine zu halten, zeigen sich 130 Hunde aus zwölf Windhundrassen wie Whippets, Afghanische Windhunde, Barsois, Salukis, und allen voran die Greyhounds am morgigen Samstag (15. Juni) ab 8 Uhr, wenn auf der Windhundrennbahn in Altenberge das VDH-Bundessieger-Titelrennen ausgetragen wird. Nur mit Mühe lassen sich die schnellen Vierbeiner in die enge Startbox zwängen und schießen mit einer Explosion von Geschwindigkeit, Kraft und Siegeswillen aus den Startkästen der Hasenattrappe, gezogen von einem „Elektrohasen“ auf einer Schiene, hinterher. Sie alle kämpfen um den Bundessieger-Titel, der mittels elektronischer Zeitnahme und Zielbildkamera ermittelt wird. Und am Ziel ist auch noch viel Spaß garantiert. Dieses Windhundrennen der Spitzenklasse zieht Teilnehmer aus ganz Deutschland auf die Sandbahn am Waltruper Forst.

Besucher sind willkommen, der Eintritt ist kostenlos. Parkplätze sind reichlich vorhanden und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Anfahrt und weitere Informationen: