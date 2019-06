Material aus Altenberge fehlt

„Kein Mensch hat ein Recht auf Heimat“ war der Satz, an dem sich die Diskussion im Heimathaus entzündete. Gesagt hatte ihn eine Frau in Neuenhaus in der Grafschaft Bentheim. Festgehalten haben ihn die Filmemacher und Musiker Anja Kreysing , Helmut Buntjer und der Niederländer Klangkünstler Max Kuiper. Kreysing und Buntjer haben am Mittwochabend ihr Werk „Soundtrack of Heimat“ vorgestellt. Es ist entstanden im Rahmen des Euregioprojektes „TaNDem“ zum diesjährigen Thema Heimat.

Jedenfalls konnte sich das Altenberger Publikum nicht unbedingt mit diesem Satz zur Heimat, der im Film auftauchte, identifizieren. Mit den Künstlern begann ein Gespräch zum Begriff, was Heimat eigentlich für jeden bedeuten kann. So wohnt Anja Kreysing zwar schon lange in Münster, aber ihre Heimat habe sie im Westmünsterland, betonte sie. Nachdem allerdings die Geschichte hinter dieser These erzählt wurde, konnten die Zuschauer diese Frau aus Neuenhaus verstehen.

„Wir sind teilweise mit einem Wohnwagen rechts und links der Grenze entlang gefahren und haben die Menschen gebeten, uns Fotos, Filme, Texte – was auch immer – zu ihrer Heimat zu zeigen“, erläuterte Kreysing. Das so gesammelte Material haben die drei Künstler dann zu Filmen verarbeitet. Gezeigt haben sie jetzt den Film aus Winterswijk und den aus Neuenhaus. „Aus Altenberge haben wir leider nur sehr wenig bekommen“, bedauerten Buntjer und Kreysing. Sie würden sich aber über mehr Material freuen und dann vielleicht mit einem Altenberger Film wiederkommen.

Beim Winterswijk-Film war es spannend zu sehen, wie alte Schwarz-Weiß-Fotos überblendet wurden mit aktuellen Bildern aus gleicher Perspektive. „Die Holländer haben keinen Begriff für Heimat“, sagte Buntjer. Die sehen das etwas pragmatischer. Dort heißt es „Zuhause“. Der deutsche Heimatbegriff sei im Prinzip in der Zeit der Romantik entstanden.

Vertont wurden die beiden Filme eindrucksvoll mit Akkordeon, Posaune, Schlagzeugzubehör und digitaler Hilfe. Vielleicht findet sich ja noch Altenberger Heimat...