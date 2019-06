100 Liter Wasser am Tag

Das Image in der Landwirtschaft hat in den vergangenen Jahren einige Kratzer abbekommen. Von der Massentierhaltung bis zu der mancherorts zu hohen Nitratbelastung von Äckern reicht die Kritik. Die Bauern müssen sich mitunter ein dickes Fell zulegen. Doch wie sieht es in einem Landwirtschaftsbetrieb im Jahr 2019 tatsächlich aus? „Das Bild, das in der Öffentlichkeit gezeigt wird, entspricht nicht immer der Realität“, sagt Thomas Wichmann , selbst Vollerwerbslandwirt und Vorstandsmitglied des Landwirtschaftlichen Ortsvereins (LOV). Deshalb geht man in die Offensive. Und so nahmen am Donnerstagnachmittag Dritt- und Viertklässler des Offenen Ganztags (OGS) der Borndalschule den Hof Hünker in der Bauerschaft Westenfeld einmal genauer unter die Lupe. Wichmann: „Wir wollen das Image ein wenig korrigieren.“ Denn die Welt in der Landwirtschaft entspreche beispielsweise „nicht den Darstellungen in Kinderbüchern“.

600 Kilogramm

Die Mädchen und Jungen staunten, als sie einige Zahlen hörten. 100 Liter Wasser trinkt beispielsweise eine Kuh am Tag, die rund 600 Kilogramm auf die Waage bringt. „Und deshalb trinken sie auch so viel“, sagt Wichmann.

Kühe und mehr 1/9 Schüler der OGS der Borndalschule besuchten den Bauernhof der Familie Hünker. Foto: mas

Schüler der OGS der Borndalschule besuchten den Bauernhof der Familie Hünker. Foto: mas

Schüler der OGS der Borndalschule besuchten den Bauernhof der Familie Hünker. Foto: mas

Schüler der OGS der Borndalschule besuchten den Bauernhof der Familie Hünker. Foto: mas

Schüler der OGS der Borndalschule besuchten den Bauernhof der Familie Hünker. Foto: mas

Schüler der OGS der Borndalschule besuchten den Bauernhof der Familie Hünker. Foto: mas

Schüler der OGS der Borndalschule besuchten den Bauernhof der Familie Hünker. Foto: mas

Schüler der OGS der Borndalschule besuchten den Bauernhof der Familie Hünker. Foto: mas

Schüler der OGS der Borndalschule besuchten den Bauernhof der Familie Hünker. Foto: mas

Bei ihrer Tour in Westenfeld liefen die Kinder verschiedene Stationen an: Es wurden Getreidesorten erläutert, die Kälbchenaufzucht erklärt, die Bullenmast ins Visier genommen und ein Blick auf den Melkroboter geworfen. „Diesen haben wir vor zehn Jahren angeschafft“, erzählt André Hünker, der zusammen mit seinem Vater Willi den Hof leitet. 90 Kühe gehen so selbstständig zum Melkstand und liefern täglich durchschnittlich 30 Liter Milch ab.

„Der komplette Nachwuchs bleibt auf unserem Hof“, erklärt der 29-jährige Hünker, der Agrarwissenschaften an der FH in Osnabrück studiert hat. „Wir kaufen keine Kälber zu.“ Auch das gesamte Futter baut der Landwirt auf dem 80 Hektar großen Hof an. „Wir wirtschaften sehr nachhaltig“, betont der junge Landwirt. Deshalb war es ihm, seiner Freundin Kai-Maleen Schwarz und weiteren Mitstreitern des LOV wichtig, den „Kreislauf“ auf seinem Hof den Kindern näherzubringen.

Melkroboter

„Viele Kinder haben noch nie einen Kuhstall gesehen“, berichtet Maria Brömmler, die zusammen mit Gerburg Everhard von der OGS der Borndalschule die Aktion begleitete. Die Dritt- und Viertklässler kamen nicht unvorbereitet zum Milchviehbetrieb. Sowohl in Theorie und Praxis wurde sich der Thematik Landwirtschaft genähert. Brömmler: „Und zum Abschluss steht nun der Besuch des Bauernhofs auf dem Programm.“

OGS-Kinder

Und diesen genossen die Kinder sichtlich: Etwa zehn Tage nach der Geburt kommen die Kälbchen in den großen Stall. Und dort gibt es zunächst exakt acht Liter Milch pro Tag. Die Rationierung erfolgt automatisch. Dafür schaffte die Familie Hünker 2012 eine Kälbertränke an. Dort wird vollautomatisch die Milchmischung zubereitet – sodass die Tiere Tag und Nacht trinken können. Ein Transponder, der an einem Halsband befestigt ist und den jedes Kälbchen trägt, sorgt dafür, das es pro Tag exakt nur acht Liter gibt...

André Hünker liebt seinen „vielseitigen und anspruchsvollen Beruf“, wie er selbst sagt. Auch wenn es in Altenberge nur noch sechs Milchviehbetriebe gibt, ist der 29-Jährige optimistisch: „Wir haben eine Zukunft und eine Perspektive.“ Und es sei künftig immer wichtiger der Bevölkerung zu zeigen, wie Landwirte arbeiten. Deshalb sollten Höfe öfter ihre Türen öffnen und den persönlichen Kontakt mit Bürgern suchen.