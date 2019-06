Der Spaß steht im Vordergrund

Fünf Kitas, sechs Mannschaften und viele fußballbegeisterte Kinder mit Familien und Freunden: Organisatoren, Unterstützer und Teilnehmer sind mit dem Verlauf des Kita-Cups, der am vergangenen Freitag stattfand, mehr als zufrieden. Auf dem Treppchen standen die Kinder der DRK-Kita Pusteblume vor dem Team der Outlaw-Kitas und den Team von der Kita St. Martin. Es folgten die Awo- Kita und die Teams der DRK-Kita Fifikus.

„Die Veranstaltung macht Riesenspaß. Sie hilft, Kinder im frühen Alter für den Sport zu begeistern. Das sieht man schon an den vielen leuchtenden Augen auf dem Platz“, sagte Verbundleitung Maren Berghaus bei der Eröffnung des Turniers auf der Anlage des TuS Altenberge .“ Die Platzierungen sind dabei weitrangig, der Spaß stehe im Vordergrund. „Ohne die tolle Unterstützung und Organisation der Elternschaft und Kitateams wäre solch eine Veranstaltung zu stemmen, nicht möglich, so Berghaus weiter. Sie hob unter anderem den Einsatz der beiden Kitaleitungen Pia Hangmann und Isabell Ochtrup hervor, die für die gute Organisation und Zusammenarbeit sorgten. Berghaus weiter: „Wir spenden alle Einnahmen wie in den vergangenen Jahren für einen guten Zweck, diesmal an den Verein Herzenswünsche.“

„Der Kita-Cup in Altenberge – eine gelungene Veranstaltung, schon in der dritten Auflage“, lobten Bürgermeister Jochen Paus und der DRK-Vorsitzende Joachim Schmitz, Christina Matthoff, Paus war es zudem vorbehalten, das Turnier in der Soccerhalle zu eröffnen. Geschäftsführerin des TuS Altenberge, unterstütze zum wiederholte Male die Veranstaltung. Dank der gelungenen Kooperation mit dem Altenberger Sportverein steht für dieses Turnier mit der Soccerhalle eine sehr gute Spielstätte zur Verfügung. Neben der gut besuchten Cafeteria gab es ein buntes Rahmenprogramm mit Kinderschminken, Tombola, Glücksrad und Grillstand.

„Die Veranstalter schlossen den schönen Tag mit einem positiven Fazit ab“, so Maren Berghaus abschließend.