Bauhaus-Thema kommt gut an

Drittklässler beschäftigen sich mit Ideen der Bauhaus-Kunst. Das jedenfalls war nun in der Kulturwerkstatt angesagt. Von der Grundschule Dumte in Borghorst waren 40 Kinder nach Altenberge gereist, um an einem Workshop zum Thema „100 Jahre Bauhaus “ teilzunehmen. Seit Februar bietet die Kulturwerkstatt bereits Kurse zum Thema an. Ebenfalls beteiligt sind das Heinrich Neuy Bauhaus Museum in Borghorst, das Kloster Bentlage, die Bagno-Konzertgalerie und das Gymnasium Arnoldinum in Burgsteinfurt. Gefördert wird das Projekt unter anderem vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW und der Regionalkulturpolitik (rkp).

Die Schüler waren in drei Gruppen aufgeteilt. Nach einer kurzen kindgerechten Einführung zum Thema Bauhaus zeichneten die Kinder unter Anleitung von Carina Primus eine Behausung, in der sie gerne wohnen möchten. Ohne Fitnesscenter ging es nicht bei einigen von ihnen. Anderen Kindern war ein Erinnerungsraum an Opa und Oma wichtig. „Wir haben darüber gesprochen, wie revolutionär damals die Ideen der Bauhaus-Kunst waren“, erläuterte Susanne Opp Scholzen, Leiterin der Jugendkreativwerkstatt. Häuser mit Licht und Luft statt dunkler Hinterhöfe für Jedermann.

Revolutionär

In einer zweiten Gruppe, betreut von Martina Lückener, beschäftigten sich die Schüler mit Bauhaus-Möbeldesign. Der Freischwinger war als Beispiel ausgesucht für „Schneiden, Verbinden, Fertig“. Aus bunten Strohhalmen bastelten die Kinder ein Modell des Freischwingers, der neben weiteren Stuhlformen im Raum stand.

Freischwinger

Mit Lielo Gummersbach legten die Kinder Wollstrukturen aus Grundfarben der Bauhauskunst und filzten diese dann zu einem Bild. Die bunten Wollschlangen wurden verwebt, gelegt und dann wurde ihnen der freie Lauf gelassen.

Kindergeburtstag

„Bis zu den Sommerferien haben wir bereits 40 Workshops, die mit 400 Kindern ausgebucht sind“, freute sich Opp Scholzen über die gute Entwicklung. Nach dieser Pause geht es dann weiter. „Anmeldungen nehmen wir gerne entgegen“, betonte sie. Man könne auch in einem extra zur Verfügung angelegten Werkraum im Heinrich-Neuy-Museum in Borghorst einen Workshop buchen, erklärte Opp Scholzen. „Wir bieten Kurse an für Kinder und Jugendliche, Familien, Kindergeburtstage und sonstige Gruppen.“ Das Ziel der Kulturwerkstattkünstler sei es, den Bauhausgedanken in den unterschiedlichsten künstlerischen Disziplinen einer breiten Öffentlichkeit im gesamten Münsterland zugänglich zu machen und zu zeigen, dass der Bauhausgedanke noch heute in viele Lebens- und Arbeitsbereiche hineinwirkt.