„Diesmal ist es wichtig, dass sich alle einmal im Pfarrbüro anmelden“, wünscht sich Pfarrer Heinz Erdbürger, der gemeinsam mit Heinz Augustin und Marco Schomacher schon einmal direkt vor Ort in Telgte war, um alles notwendige für die große Gemeindewallfahrt zu organisieren.

Die drei Herren haben in einer Gaststätte ein gemeinsames Mittagessen ausgesucht und bitten die Teilnehmer, sich vorab für eine von drei Varianten (auch vegan/ weitere Infos im Pfarrbüro oder auf der Homepage) zu entscheiden.

Anmeldeschluss für das Essen ist der 25. Juni (Dienstag) im Pfarrbüro (Telefon 9 31 90) oder per E-Mail: Pfarrbuero@altenberge-st-johannes.de).

Das Thema der Pfarrwallfahrt nach Telgte lautet: „Herr, wohin sollen wir gehen?“ „Es sind alle, ob groß oder klein, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus, herzlich eingeladen“, sagt Heinz Augustin, der bereits seit vielen Jahren die Pfarrwallfahrt begleitet. Diese findet am 30. Juni (Sonntag) statt. Es wird verschiedene Möglichkeiten geben, sich zu beteiligen. Die Fußpilger begleitet von Pfarrer Heinz Erdbürger und Kirchenmusiker Marco Schomacher beginnen die Wallfahrt um 6.15 Uhr in der Kirche. Im Anschluss an die Eröffnung fahren die Teilnehmer mit dem Bus zur St.-Mauritz-Kirche, wo die Fußwallfahrt nach Telgte um 7.15 Uhr beginnt.

Die Radpilger, die schon seit vielen Jahren liebevoll von den Eheleuten Marlies und Rudolf Rickers begleitet werden, beginnen die Wallfahrt um 7.30 Uhr mit einem Gebet und sind um gegen 8 Uhr an der Hanseller Kirche.

Der Bus für die älteren Gemeindemitglieder und Kinder startet um 10 Uhr vom Parkplatz an der Bergstraße.

Um 11 Uhr kommen alle Pilgergruppen an der Kapelle des St.-Rochus-Hospitals zusammen. Nach einem kurzen Gebet geht es dann gemeinsam singend und betend zur Gnadenkapelle nach Telgte.

Anschließend folgt das gemeinsame Mittagessen in der Gaststätte „Tante Lina“. Um 14 Uhr wird die Pilgermesse mit der Pfarrgemeinde aus Hamm-Heesen in der Propsteikirche St. Clemens gefeiert.

Um 16.30 Uhr fahren die Busse zurück nach Altenberge. Auch die Fußpilger und Buspilger sollen sich für die Bereitstellung der Busse im Pfarrbüro anmelden. Dies gilt auch für alle Gemeindemitglieder, die nur mit dem Bus zurück nach Altenberge fahren wollen.

Der Fahrrad-Rücktransport erfolgt vom St.-Rochus-Hospital. Auch dazu wird eine verbindliche Anmeldung im Pfarrbüro gewünscht.

Alle Fahrradpilger, die auch mit dem Fahrrad zurück nach Altenberge fahren möchten, starten um 15.30 Uhr vom Kirchplatz St. Clemens.

Am Wallfahrtstag selbst entfallen alle Gottesdienste in der Altenberger Pfarrgemeinde. Die Vorabendmessen am 29. Juni (Samstag) sind wie üblich um 16 Uhr in der Kapelle des Edith-Stein-Hauses und um 17.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist.