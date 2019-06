Die Arbeiter- Wohlfahrt ( Awo ) feiert ihr 100-jähriges Bestehen – und die Altenberger Kindertageseinrichtung beteiligt sich am Jubiläum. Im ganzen Kreis Steinfurt findet ein Staffellauf statt, bei dem alle Kitas, Wohnstätten, Seniorenzentren der Kulturbahnhof und die Awo-Ortsvereine angelaufen werden. Die Awo-Kita Lütke Berg hat in der vergangenen Woche die Staffel (einen Banner) mit den fünf Grundwerten der AWwo von der Awo-Kita „Kinderwelt“ aus Steinfurt übergeben bekommen. Auf dem Banner stehen in großen Lettern die fünf Werte der Awo, die seit der Gründung durch Marie Juchacz am 13. Dezember 1919 die Grundlage der haupt-und ehrenamtlichen Arbeit bilden: Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz. „Auch nach 100 Jahren sind diese Werte aktuell wie nie“, so Julia Sent, Leiterin der AWO-Kita Altenberge, in einer Pressemitteilung. Die Kinder aus der Schützenstraße waren mit dem Bus angereist und wanderten zwei Kilometer mit dem Banner durch die Straßen bis sie an ihrem Ziel, die Awo-Kita-Altenberge, ankamen und herzlich empfangen wurden. Am nächsten Mittwoch wandern Kinder der Awo- Kita Lütke Berg zur Awo- Kindertageseinrichtung Merschkamp in Nordwalde und übergeben die Banner.