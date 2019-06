Weiter Pizza, Pasta und Pommes

Mittlerweile ist die gewerbliche Anzeige aus dem Internet schon wieder verschwunden – und nach wie vor gibt es Pizza, Pasta, Pommes und Co. in der Gaststätte „Ferentino“ an der Tennishalle. „Ja“, sagt Dieter Krause , Eigentümer der Tennishalle und der dazuhörigen Räumlichkeiten, „es hat Komplikationen gegeben“. Schließlich habe der Pächter zunächst gedroht, schon wenige Wochen nach der Eröffnung wieder die Türen zu schließen, sagt Krause. Doch das Gegenteil ist der Fall: „Das wäre doch Quatsch“, so Martin Matuschewski , der zusammen mit seiner Tochter Vanessa das „Ferentino“ leitet. Schließlich habe er nach eigenen Angaben mehrere Tausende Euro in die Immobilie gesteckt. Und: Erst am 1. Mai öffnete die Pizzeria. Deshalb habe das Duo auch vor, langfristig die Gastronomie an der Tennishalle zu betreiben. Matuschewski: „Wir haben wie gewohnt geöffnet.“

Der Stein des Anstoßes ist eine Undichtigkeit im Flachdach – in Höhe der Theke tropft es gelegentlich hinunter, so Dieter Krause. Schon mehrmals habe ein Dachdecker versucht, die undichte Stelle auszumachen, allerdings vergeblich. Nun hat Dieter Krause die große Lösung vor. In Kürze werde das Satteldach der Tennishalle über das Flachdach des Gastronomiebetriebes verlängert. Das sei dem Pächter auch durchaus bekannt. Dann soll es auch keine Feuchtigkeitsprobleme mehr geben.

Dieter Krause hat vor drei Jahren die Immobilie übernommen. Zuletzt waren die 200 Quadratmeter großen Räumlichkeiten vorgehalten worden, damit der Gemeinde zusätzliche Zimmer zur Verfügung stehen, um bei Bedarf Geflüchtete unterzubringen. Die Lage hat sich allerdings mittlerweile etwas entspannt, sodass diese Räume an der Tennishalle nicht mehr als „Reserve“ benötigt werden. Zudem war dort auch vor einigen Jahren vorübergehend eine Outlaw-Kita-Gruppe untergebracht.

Dieter Krause möchte im Zuge der Dacherweiterung zudem eine Photovoltaik-Anlage installieren. Die Spieler, die in der Tennishalle auf den drei Plätzen trainieren, seien zufrieden, sagt Dieter Krause weiter. Insbesondere der Bodenbelag, Granulat, sei bei den Sportlern sehr beliebt.