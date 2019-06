Die Elterninitiative „Zwei gute Schulen für Altenberge“ sammelt Unterschriften, um per Einwohnerantrag den Rat der Gemeinde aufzufordern, den Beschluss zur Zusammenlegung der beiden Grundschulen noch einmal zu überdenken. „Die Schulentwicklung soll unter Einbeziehung aller entscheidungserheblichen Aspekte ergebnisoffen neu beraten werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative. Nach einem transparenten Prozess soll über ein gesamtes Schulkonzept der Zukunft entschieden werden, fordert die Elterninitiative in ihrem Einwohnerantrag.

Transparenter Prozess

Bevor sich die Kommunalpolitiker mit dem Antrag beschäftigen, müssen die Initiatoren etwa 600 Unterschriften sammeln. Die Elterninitiative hat mittlerweile auch einen Flyer zusammengestellt, in dem verschiedene Aspekte zum Thema Grundschule zusammengefasst sind.

600 Unterschriften

Ein wesentliches Ziel des Einwohnerantrages ist es, den Ratsbeschluss vom 9. Juli 2018, in dem beschlossen wurde, dass es künftig nur noch eine gemeinsame Grundschule in Altenberge gibt, aufzuheben. Anschließend solle mit allen am Prozess Beteiligten erneut beraten und ein neuer Beschluss gefasst werden.

Die Absicht ist klar: Die Elterninitiative möchte, dass die beiden bestehenden Grundschulen erhalten bleiben.

Antrag

Unabhängig von den Aktivitäten der Elterninitiative haben bereits Arbeitsgruppen getagt, die sich mit der künftigen gemeinsamen Grundschule beschäftigen. Auch die Lehrer der Borndal- und Johannes-Grundschule sind in diesem Prozess eingebunden. Dabei geht es unter anderem um ein neues pädagogisches Konzept und um künftige Raumbedarfe.

Der Flyer und der Wortlaut des Einwohnerantrages sind auf der Homepage der Elterninitiative nachzulesen: www.gute-schulen-fuer-altenberge.de.

Die Unterschriftenlisten der Initiative liegen unter anderem im Schreib- und Spielwarengeschäft von Martin van Husen an der Kirchstraße 19 aus.