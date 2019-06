Damit auch weiterhin Wettkämpfe gemäß den Vorgaben des Deutschen Schwimmverbandes im Altenberge stattfinden können, mussten die in die Jahre gekommenen Schwimmleinen ausgetauscht werden. Außerdem wurden neue Starthilfen für die Startblöcke und Stehtische für die Kampfrichter angeschafft. Um all das bezahlen zu können, hat der Schwimmverein Grün-Schwarz Altenberge eine Spendenaktion auf der Online-Spendenplattform der Kreissparkasse Steinfurt initiiert. 1272 Euro sind so zusammengekommen. 1000 Euro hat die Sparkasse selbst gespendet. Der Rest der Summe setzt sich aus mehr als 20 Einzelspenden zusammen. Damit der Verein auch noch eine neue große Uhr anschaffen konnte, hat Christian Vinhage, Leiter des Sparkassen-Beratungs-Centers in Altenberge, die Spende auf insgesamt 2000 Euro aufgestockt. Darüber freute sich Carmen Büscher, Geschäftsführerin des Schwimmvereins, sehr.