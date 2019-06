„Über die vergangenen Jahre hat sich Schmitz Cargobull als sehr zuverlässiger Partner erwiesen. Die Fahrzeugqualität, schnelle und termintreue Lieferzeiten sowie eine europaweite Verfügbarkeit der Ersatzteile sind entscheidende Merkmale für unser Qualitätsversprechen an unsere Kunden“, so Karl-Martin Pfenning , Geschäftsführender Gesellschafter der pfenning logistics group, in einer Pressemitteilung. Mit den erst kürzlich georderten 55 Zwei-Achs-Sattelauflieger S.KO in Frischdienstausführung hat Pfenning das 1250. Schmitz-Cargobull-Fahrzeug in den Bestand übernommen.

„Wir sind stolz, dass wir das in uns gesetzte Vertrauen erfüllen und dass wir gemeinsam mit der pfenning logistics group auch schon so manche Fahrzeugentwicklung vorangetrieben haben. Unser Bestreben, der Maßstab für intelligente und effiziente Transportlösungen in der Nutzfahrzeugbranche zu sein, wird von den Kunden geschätzt“, erklärt Boris Billich (Vorstand Schmitz Cargobull).

Die pfenning logistic group ist ein großer Dienstleister mit Sitz in Heddesheim (Baden-Württemberg). Mit insgesamt 3700 Mitarbeitern ist das Unternehmen an 90 Standorten in Deutschland vertreten.