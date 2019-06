Die Klasse 4a der Johannes-Grundschule ist eine Klasse!-Klasse, denn sie hat im Unterricht bereits bei unserem WN-Medienprojekt mitgemacht. Am Freitag fahren die Mädchen zum „Urlaubsguru Beach Cup“ auf dem Hafenplatz in Münster. Dort gelten sie als „VIP“-Klasse!-Klasse. Am Dienstagmittag trainierten die Kinder in der Turnhalle kräftig für den sportlichen Vormittag, auch wenn die Außentemperaturen mehr nach hitzefrei schrien. Beachvolleyball-Trainer Philipp Beckmann war eigens aus Bösensell angereist, um die Mädchen und Jungen fit für das Match zu machen. Am Freitag messen sich die Klasse!-Kids der Johannesschule mit Dritt- und Vierklässlern aus Münster beim BeachvolleyCool-Turnier. Die Altenberger sind mit vier Teams am Start und wollen auf dem Sandplatz punkten. Am Samstag und Sonntag (29./30. Juni) übernehmen die Profiteams dort die Regie. Für sie geht es um Ranglistenpunkte für die Deutschen Meisterschaften am Timmendorfer Strand, die Ende August stattfinden. Klassenlehrerin Uschi Becker und Sportlehrer Bernd Bruhns fiebern bereits dem Freitag entgegen.