Zum dritten Mal waren sie zu Gast bei den Boogie-Sessions von Fabian Fritz, Daniel Paterok und der Kulturwerkstatt: Die Özdemirs. Kenan an der Gitarre und Levent am Schlagzeug rockten den Saal Bornemann, in dem sich diesmal ein überschaubares Publikum eingefunden hatte. Wer von den Boogie-Fans nicht erschienen war, verpasste einen mitreißenden Auftritt. Gemeinsam mit den Klasse-Pianisten Fritz und Paterok sowie dem Bassisten Frank Konrad liefen die beiden Brüder zur Hochform auf. Schnelle Stücke, in denen sie ihre Virtuosität besonders schön zum Ausdruck brachten, wurden im zweiten Teil von Balladen kontrastiert. Musik liegt den Özdemirs im Blut. Durch ihren Vater, die Blues-Legende Erkan Özdemir, begeisterten sie sich schon sehr früh besonders für das Blues-Genre.

Rock-Gitarre

Eines ist gewiss: Kenan spielt eine siedend heiße Blues- und Rockgitarre. Es machte den Musikern sichtlich Spaß, ihrem Publikum an diesem Abend „einzuheizen“. Stücke mit sattem Sound, zum Teil richtige Boogie-Fetzer, faszinierten die Zuhörer. Bereits der Einstieg in die donnerstägliche Session geriet vortrefflich. Fritz, Paterok und Konrad groovten schön kräftig los und machten die Zuhörer bereit für die Hauptattraktion.

Boogie-Stücke

Natürlich setzten die Interpreten nicht nur auf Instrumenten-Akrobatik, sondern bei ihren bluesigen, souligen und rockigen Rhythmen auch auf jede Menge Feeling. So zum Beispiel bei dem Song „Slip away“ von Clarence Carter, mit dem der blinde Musiker Carter 1968 einen Millionseller hatte. „Big long Buick“ von Big Joe Maher ist ein Stück, bei dem besonders Özdemirs Solo-Gitarre gefragt war. Melancholisch-romantisch wurde es bei „You look so good in love“, einer Ballade, die der Country-Sänger George Strait in 1983 interpretierte.

Blinder Musiker

Spontan griffen Paterok und sein Klavierschüler Winnie Küper in die Tasten, um zwei klassische Boogie-Stücke zu spielen, bevor es in die Pause ging.

Es war ein musikalisch starker Abend, der allen die erschienen waren sichtlich Vergnügen bereitete. Die Konzerte im Saal Bornemann waren bereits als „Lindenhof-Sessions“ Kult und haben seit Jahren ihre feste Fan-Gemeinde.