Auch hochsommerliche Temperaturen und der Eichenprozessionsspinner am Wegesrand konnten die Altenberger nicht davon abhalten, am Sonntag zum 265. Mal nach Telgte zu pilgern. „Nur wer sich auf den Weg begibt, macht Erfahrungen“, heißt es im Begleitheft zur Altenberger Pfarrwallfahrt und etwa 100 Fuß-, Rad- und Buspilger aller Altersschichten machten sich auf den Weg zum „Gnadenbild der Schmerzhaften Mutter“ in Telgte.

Früh morgens starteten die Fußpilger mit Pfarrer Heinz Erdbürger und Pfarrer Rogers an der Mauritzkirche in Münster und gingen über 14 Kilometer den historischen Telgter Pilgerweg zur Kapelle am Rochushospital in Telgte. Fast 40 Radpilger fuhren mit Pastor Stepan Sharko über 30 Kilometer von Altenberge über Hansell nach Sprakel, von dort durch die Rieselfelder nach Gelmer und bogen hier in den Werse-Radweg ein. Nach einer Rast- und Betstation im Boniburger Wald nahe Handorf ging es ab der Pleister Mühle ebenfalls über den historischen Pilgerweg nach Telgte.

Nach dem Eintreffen der Buspilger am Rochushospital schlossen sich alle Pilgergruppen zusammen und gingen die letzten Kilometer gemeinsam zur Telgter Gnadenkapelle. Danach war auf der Kapellenstraße in der Telgter Altstadt bei „Tante Lina“ Zeit, sich zu stärken und auszutauschen.

In der abschließenden festlichen Pilgermesse, die von der Altenberger Chorgemeinschaft unter der Leitung von Kirchenmusiker Marco Schomacher musikalisch mit der „Missa alla settecento“ von Wolfram Menschick gestaltet wurde, ging Pfarrer Rogers in seiner Predigt auf das Wallfahrtsleitwort ein: „Herr, wohin sollen wir gehen?“. Rogers stellte wiederholt nachdenklich diese Frage, die Simon Petrus und die Jünger nach einer wachrüttelnden Predigt Jesu an ihn richteten. „Eine Fragestellung und Diskussion, die auch heute für viele Gläubige nichts an Aktualität verloren hat“, so der Altenberger Geistliche.