Wer folgt auf Peter Esselmann?

Die St.-Johannes-Schützenbruderschaft beginnt ihr Schützenfest im Festzelt am Appelhoff am Freitag (5. Juli) mit einem Kracher. Die Kult-Rockband „Glam Jam“ spielt von 20 bis 23 Uhr (Einlass 19 Uhr). Der Eintritt beträgt bis 23 Uhr zehn Euro, anschließend fünf Euro. Das DJ Team „Light vs. Sound“ übernimmt ab 23 Uhr mit einer „Back to 2000er Party“ den musikalischen Abend und wird den Gästen einheizen und für Stimmung sorgen.

„Glam Jam“

Am Samstag (6. Juli) heißt es um 13 Uhr Antreten aller Schützenbrüder auf dem Marktplatz. Von dort marschieren sie zur Kranzniederlegung und anschließend zum Königsschießen.

„Unser König Peter Esselmann, Scheffer Ludger Bockstette und der gesamte Vorstand mit seinem ersten Vorsitzenden Josef Winter hoffen auch in diesem Jahr auf eine rege Beteiligung beim Schießen, damit wieder ein schönes und prächtiges Fest gefeiert werden kann“, heißt es in einer Pressemitteilung der St.-Johannes-Schützen.

Jubilare

Zur Abholung vom neuen König und Scheffer treten alle Schützenbrüder am Samstag um 17.45 Uhr am Festzelt an, um diese dann um 19 Uhr bei der Königs- und Schefferproklamation am Marktplatz zu ehren.

Der Festball für Jung und Alt findet am Samstag ab 20 Uhr statt – die musikalische Leitung übernimmt die Band „Fine Time Musik“.

Ganz besonders freut sich die Bruderschaft auf die Jubilare: König bei den Junggesellen war vor 60 Jahren Alfons Lammers mit seiner Marianne, geb. Röwekamp, und vor 70 Jahren auch bei den Junggesellen, Erich Offers.

Am Sonntag (7. Juli) treten der gesamte Hofstaat und alle Schützenbrüder um 9.30 Uhr zum Kirchgang auf dem Marktplatz an. Anschließend beginnt der Frühschoppen (gegen 11.45 Uhr) im Festzelt am Appelhoff mit Musik und dem traditionellen Erbsensuppe-Essen. Auch dazu ist die ganze Bevölkerung eingeladen.

Frühschoppen

Am Montag (8. Juli) geht es um 10 Uhr mit dem Treffen im Vereinslokal Stüer weiter. Von dort ziehen die Schützen durch das Dorf zum Eiersammeln, die dann um 18.30 Uhr bei Stüer verzehrt werden.

Der Vorstand der St.-Johannes-Schützenbruderschaft bittet seine Mitglieder um rege Beteiligung und weist auf die Kleiderordnung (weiße Hose, schwarze Jacke, Schützenhut und Schützenkrawatte) am Samstag und Sonntag hin. „Die Bevölkerung ist ausdrücklich zum Mitfeiern eingeladen“, so die Presseinfo abschließend.