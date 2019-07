Grund für die Vollsperrung bei Altenberge sind Sanierungsarbeiten, die auch die Brücken und Beschleunigungsstreifen betreffen, wie Straßen.NRW mitteilt. Schon am vergangenen Wochenende war die Straße dafür zwischen den Ausfahrten Altenberge-Süd und Altenberge gesperrt worden.

Die Umleitung über die L510 und L579 dauert von Freitag (5. Juli), 18 Uhr, bis Montagmorgen (8. Juli), 4 Uhr. Bis die Brücken saniert sind, wird es allerdings noch länger brauchen. So lange gilt zwischen den beiden Altenberger Ausfahrten eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h sowie ein Überholverbot, so Straßen.NRW.

Wie berichtet , kann die viel befahrene Bundesstraße zudem in Höhe Nienberge noch bis Ende August in beide Richtungen nur einspurig befahren werden. Darüberhinaus ist die Auffahrt Nienberge in Richtung Gronau gesperrt.