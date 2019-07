Zum Auftakt des Schützenfestes der St.-Johannes-Bruderschaft spielt am Freitag (5. Juli) die Band „Glam Jam“. Beginn ist um 20 Uhr im Festzelt am Appelhoffplatz. Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt bis 23 Uhr zehn Euro, anschließend fünf Euro. Ab 23 Uhr sorgt das DJ-Team „Light vs. Sound“ mit einer „Back to 2000er Party“ für Stimmung.

Fortgesetzt wird das Schützenfest am Samstag (6. Juli), wenn der neue König ermittelt wird. Antreten ist um 13 Uhr auf dem Marktplatz. Dort findet auch um 19 Uhr die Königs- und Scheffer-Proklamation statt. Der Festball beginnt am Samstag um 20 Uhr. Abgeschlossen wird das Schützenfest mit einem Frühschoppen am Sonntag (7. Juli), der um 11.45 Uhr im Festzelt beginnt. Zuvor sind alle Schützenvereins-Mitglieder zum Gottesdienst in St. Johannes Baptist eingeladen. Treffen ist um 9.30 Uhr auf dem Marktplatz.